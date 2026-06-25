Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma loja de doces na madrugada desta quinta-feira (25), em Itapuí (51 quilômetros de Bauru). As informações são do portal Noticiantes Centro-Oeste Paulista.

O estabelecimento, localizado na avenida do Porto, no bairro Mar Azul 2, foi consumido pelas chamas e teve perda total. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Segundo informações da Polícia Militar, o fogo começou por volta da 1h30. As primeiras ações de combate às chamas contaram com o apoio da Prefeitura Municipal, que enviou caminhão-pipa e trator para auxiliar na contenção do incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros de Pederneiras.

Além da venda de doces, o local também funcionava como uma pequena mercearia. A intensidade do incêndio provocou a destruição completa da estrutura e dos produtos armazenados no estabelecimento. As circunstâncias que provocaram o fogo permanecem desconhecidas e serão investigadas.