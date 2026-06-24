Botucatu - No âmbito da operação "Teia Logística", na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), prendeu na cidade, em apoio à Polícia Civil do Paraná, mulher de 37 anos suspeita de integrar uma organização criminosa ligada ao tráfico interestadual de drogas.

A investigada foi detida em uma casa na Vila Paulista, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Os policiais civis também cumpriram mandado de busca no imóvel e apreenderam quatro celulares, que serão submetidos à análise pelas autoridades responsáveis pela investigação visando ao aprofundamento das apurações sobre a atuação da organização criminosa.

A mulher ficou à disposição da Justiça, em uma unidade prisional, aguardando apresentação na audiência de custódia. "A ação evidencia a atuação integrada e coordenada entre forças policiais de diferentes unidades da federação, reforçando a importância da cooperação interestadual no enfrentamento qualificado ao crime organizado", ressaltou a Polícia Civil, por meio de nota.