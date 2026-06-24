A equipe africana joga no mesmo horário contra o já eliminado Haiti em Atlanta. O regulamento do torneio classifica os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros no geral.

A seleção brasileira entra em campo na última rodada do Grupo C precisando apenas de um empate para garantir a vaga direta na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Escócia no dia 24 de junho, às 19h, em Miami, e lidera a chave seguido por Marrocos.

Com 4 pontos, o Brasil depende apenas de si para avançar de fase. Se vencer a Escócia, garante o 1º lugar do grupo, a menos que Marrocos vença o Haiti por margem suficiente para superar os critérios de desempate, começando pelo saldo de gols o Brasil tem 3 contra 1 dos marroquinos). No primeiro critério de empate, confronto direto, Brasil e Marrocos ficaram empatados.

Se empatar com a Escócia, o Brasil garante a classificação em primeiro ou segundo lugar. A seleção termina na liderança se Marrocos não vencer o Haiti. Se Marrocos vencer, o time brasileiro avança na segunda colocação.

Se perder para a Escócia e Marrocos empatar ou vencer o Haiti, o Brasil cai para o terceiro lugar do grupo e deixa de obter uma vaga direta. Com 4 pontos, precisaria aguardar os resultados das demais chaves para tentar avançar como um dos melhores terceiros colocados.