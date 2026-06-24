Chegou a hora da decisão. O Esporte Clube Noroeste já iniciou a venda de ingressos para o confronto diante da Portuguesa-RJ, válido pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será disputada neste domingo (28), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.
Após uma campanha de muita entrega e dedicação, o Norusca entra em campo para mais um desafio decisivo em busca da vaga na terceira fase da competição nacional. No jogo de ida, realizado no último domingo (21), fora de casa, no Rio de Janeiro, o Alvirrubro buscou um importante empate por 1 a 1.
Agora, com o apoio da torcida no Alfredão, o Noroeste terá a oportunidade de decidir a classificação em casa. Para conquistar a vaga, o clube convoca os torcedores para transformar o Alfredão em uma verdadeira fortaleza alvirrubra e empurrar a equipe rumo a mais uma importante conquista.
Como incentivo para lotar o estádio, a promoção “Todos Pagam Meia” continua válida para as arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. Os ingressos para esses setores custam R$ 40,00.
As entradas já estão disponíveis e podem ser adquiridas de forma online pelo site oficial de vendas https://socionoroeste.eleventickets.com/#/ ou presencialmente, na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, na Vila Pacífico, durante o horário comercial.
Nos demais setores, os valores são de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada) para a Arquibancada Central, e R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) para a Cadeira Coberta.
O acesso ao estádio será dividido da seguinte forma - o Portão A dará acesso à Arquibancada Geral (Benedito Eleutério e Eucalipto), o Portão B à Arquibancada Central e à Cadeira Coberta, o Portão C ao Sócio-Torcedor, o Portão D ao atendimento prioritário e às pessoas com deficiência, o Portão G à torcida visitante e o Portão H aos camarotes.