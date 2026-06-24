Chegou a hora da decisão. O Esporte Clube Noroeste já iniciou a venda de ingressos para o confronto diante da Portuguesa-RJ, válido pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será disputada neste domingo (28), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

Após uma campanha de muita entrega e dedicação, o Norusca entra em campo para mais um desafio decisivo em busca da vaga na terceira fase da competição nacional. No jogo de ida, realizado no último domingo (21), fora de casa, no Rio de Janeiro, o Alvirrubro buscou um importante empate por 1 a 1.

Agora, com o apoio da torcida no Alfredão, o Noroeste terá a oportunidade de decidir a classificação em casa. Para conquistar a vaga, o clube convoca os torcedores para transformar o Alfredão em uma verdadeira fortaleza alvirrubra e empurrar a equipe rumo a mais uma importante conquista.