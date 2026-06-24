Com a chegada do período de estiagem, quando aumenta significativamente o risco de queimadas e incêndios em áreas de vegetação, a Prefeitura de Agudos realiza nesta quinta-feira (25) o ciclo de palestras "Agudos Sem Fogo", iniciativa voltada à conscientização e ao fortalecimento das ações preventivas no município e na região. Promovido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, cujo titular é o coronel Paulo Cesar Valentin, o encontro reunirá profissionais que atuam diretamente no enfrentamento aos incêndios florestais para compartilhar experiências, apresentar estratégias de prevenção e discutir a integração entre o poder público, as forças de segurança e a iniciativa privada.
O evento será realizado no Cine Theatro de Agudos, localizado na Avenida Rui Barbosa, 260, no Centro, com recepção dos participantes às 9h e início das atividades às 9h30. A programação contempla três palestras ministradas por especialistas da área.
O major da Polícia Militar Ambiental Leo Arthur Marestoni apresentará a palestra "Atuação da Polícia Ambiental na Operação São Paulo Sem Fogo", abordando o trabalho desenvolvido pela corporação durante a operação estadual de prevenção e combate às queimadas, além das ações de fiscalização, monitoramento e educação ambiental.
Na sequência, o capitão do Corpo de Bombeiros Victor Félix Tozi Bomfim falará sobre "Prevenção e Gestão de Incêndios Florestais", destacando técnicas de combate, planejamento das operações e medidas que podem reduzir a ocorrência de incêndios em áreas rurais e de vegetação.
Encerrando o ciclo, o engenheiro de Desenvolvimento Silvicultural da Dexco, Thiago Garcia de Almeida, apresentará a palestra "Atuação da Dexco na prevenção de incêndios florestais", mostrando as práticas adotadas pela empresa para proteger suas áreas florestais, investir em tecnologia, monitoramento e ações preventivas.
Conscientização
Além da troca de conhecimento técnico, o objetivo do encontro é sensibilizar a população sobre a importância da prevenção. Grande parte dos incêndios florestais registrados durante a estiagem é provocada por ações humanas, muitas delas evitáveis, como queimadas irregulares, descarte de bitucas de cigarro às margens de rodovias e uso inadequado do fogo para limpeza de terrenos.
As queimadas provocam impactos ambientais, comprometem a qualidade do ar, colocam em risco propriedades rurais, áreas de preservação, animais silvestres e a saúde da população, além de mobilizarem grande estrutura das equipes de emergência.
Segundo o secretário Valentin, a iniciativa busca fortalecer a cultura da prevenção e aproximar a comunidade dos órgãos responsáveis pelo combate aos incêndios. A expectativa é reunir representantes do poder público, produtores rurais, profissionais da área ambiental, estudantes e moradores interessados em conhecer melhor as ações desenvolvidas durante o período de maior risco de queimadas.
Serviço
Ciclo de Palestras "Agudos Sem Fogo"
Data: 25 de junho de 2026 (quinta-feira)
Recepção: 9h
Início das palestras: 9h30
Local: Cine Theatro de Agudos – Avenida Rui Barbosa, 260, Centro