Com a chegada do período de estiagem, quando aumenta significativamente o risco de queimadas e incêndios em áreas de vegetação, a Prefeitura de Agudos realiza nesta quinta-feira (25) o ciclo de palestras "Agudos Sem Fogo", iniciativa voltada à conscientização e ao fortalecimento das ações preventivas no município e na região. Promovido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, cujo titular é o coronel Paulo Cesar Valentin, o encontro reunirá profissionais que atuam diretamente no enfrentamento aos incêndios florestais para compartilhar experiências, apresentar estratégias de prevenção e discutir a integração entre o poder público, as forças de segurança e a iniciativa privada.

O evento será realizado no Cine Theatro de Agudos, localizado na Avenida Rui Barbosa, 260, no Centro, com recepção dos participantes às 9h e início das atividades às 9h30. A programação contempla três palestras ministradas por especialistas da área.

O major da Polícia Militar Ambiental Leo Arthur Marestoni apresentará a palestra "Atuação da Polícia Ambiental na Operação São Paulo Sem Fogo", abordando o trabalho desenvolvido pela corporação durante a operação estadual de prevenção e combate às queimadas, além das ações de fiscalização, monitoramento e educação ambiental.