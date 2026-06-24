A organização da Arena JCNET informou o cancelamento da edição que seria realizada nesta quarta (24) no Parque Vitória Régia, em Bauru. A decisão foi tomada em razão da persistência das chuvas e das baixas temperaturas registradas na cidade, visando garantir a segurança e o conforto do público. Apesar do cancelamento da Arena JCNET, a Feira Livre do Parque Vitória Régia será realizada normalmente, mantendo sua programação habitual para os frequentadores.
Segundo os organizadores, a programação da Arena será reavaliada após a definição da classificação da Seleção Brasileira. A próxima partida do Brasil está prevista para segunda-feira (29), e a confirmação de uma nova edição dependerá do horário oficial do confronto. A organização lembra ainda que a próxima realização marcará a última edição da Arena JCNET, encerrando o projeto que reuniu torcedores e famílias para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um ambiente de lazer, integração e entretenimento.
A Arena JCNET é uma realização do Jornal da Cidade e JCNET, com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, por meio das secretarias de Comunicação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, além da Secretaria de Esportes e Lazer.
O evento conta com patrocínio ouro de Concilig, Vitta Residencial, Leroy Merlin e Bruto Embalagens Plásticas. Também apoiam a iniciativa Tauste Supermercados, Polimáquinas, Unimed Bauru, Facop, Gabriela Semijoias, Agência One G, GR Eventos, Old West Hamburgueria, Casa Burgo, Lume Light, Instituto Markinho Souza, Ciclo Ambiental, Boss Banheiros Químicos, Academia Maravilhosas e GSBRU.
A cobertura e divulgação contam ainda com o apoio de mídia da Revista Atenção, Portal Onde Ir em Bauru, 96 FM, Bauruzão Mil Grau, Bauru Interior, Zero14, Conecta Bauru, Aqui Agora Bauru e Show FM Bauru.