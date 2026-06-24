A organização da Arena JCNET informou o cancelamento da edição que seria realizada nesta quarta (24) no Parque Vitória Régia, em Bauru. A decisão foi tomada em razão da persistência das chuvas e das baixas temperaturas registradas na cidade, visando garantir a segurança e o conforto do público. Apesar do cancelamento da Arena JCNET, a Feira Livre do Parque Vitória Régia será realizada normalmente, mantendo sua programação habitual para os frequentadores.

Segundo os organizadores, a programação da Arena será reavaliada após a definição da classificação da Seleção Brasileira. A próxima partida do Brasil está prevista para segunda-feira (29), e a confirmação de uma nova edição dependerá do horário oficial do confronto. A organização lembra ainda que a próxima realização marcará a última edição da Arena JCNET, encerrando o projeto que reuniu torcedores e famílias para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um ambiente de lazer, integração e entretenimento.

A Arena JCNET é uma realização do Jornal da Cidade e JCNET, com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, por meio das secretarias de Comunicação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, além da Secretaria de Esportes e Lazer.