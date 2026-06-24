Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 2 quilos de drogas, munições e materiais utilizados no tráfico de entorpecentes, nesta terça-feira (23), no Jardim Niceia, em Bauru. O suspeito conseguiu fugir e não foi localizado. De acordo com a corporação, policiais militares da 4.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores (4.º BC) realizavam patrulhamento pelo bairro quando avistaram um homem saindo de uma residência em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele abandonou uma mochila e correu por vielas da região.

Apesar do cerco realizado com apoio de outras equipes, o indivíduo conseguiu escapar. Durante a averiguação da mochila e do imóvel vinculado ao suspeito, os policiais localizaram 850 gramas de cocaína, 500 gramas de crack e 850 gramas de maconha. Também foram apreendidos aproximadamente mil flaconetes vazios, quatro balanças de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, oito munições intactas de calibre .38 e um documento de identificação do suspeito.

Segundo a Polícia Militar, os registros encontrados no caderno indicavam intensa movimentação financeira relacionada à comercialização de entorpecentes. Após perícia, todas as substâncias apreendidas testaram positivo para drogas ilícitas. Todo o material foi recolhido e encaminhado à Polícia Judiciária, que registrou a ocorrência e dará prosseguimento às investigações para identificar e localizar o responsável pelos entorpecentes.