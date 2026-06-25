A partir desta quarta-feira (24) estão abertas as inscrições para a I Jornada de Ex-Residentes de Clínica Médica da Famesp – Uma história construída à beira do leito, evento inédito que acontecerá nos dias 24 e 25 de julho de 2026, no Auditório Sírius do Hospital Estadual de Bauru. Após mais de uma década formando especialistas em Clínica Médica, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) promove pela primeira vez um encontro dedicado à integração entre diferentes gerações de ex-residentes do programa. A iniciativa tem como objetivo fortalecer os vínculos construídos durante a residência médica e proporcionar atualização científica com foco na prática clínica hospitalar.
A programação reunirá profissionais que passaram pela residência de Clínica Médica do Hospital Estadual de Bauru (Famesp), desde 2014, e que hoje atuam em diversas especialidades, como Cardiologia, Cuidados Paliativos, Geriatria, Hematologia, Nefrologia, Nutrologia, Oncologia, Reumatologia e Terapia Intensiva.
Durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a palestras e discussões de casos clínicos voltadas a desafios frequentes da assistência médica. Entre os temas em destaque estão fragilidade e delirium no paciente idoso hospitalizado, cuidados paliativos e tomada de decisão clínica, monitorização hemodinâmica em terapia intensiva, insuficiência cardíaca, emergências reumatológicas, choque, anemia no paciente internado e avanços em cardiologia intervencionista.
Além da atualização técnica, a jornada busca valorizar a trajetória do programa de residência e promover o intercâmbio de experiências entre médicos em diferentes momentos da carreira. O evento é destinado a acadêmicos de Medicina, médicos residentes e médicos formados de diversas especialidades.
Serviço -
I Jornada de Ex-Residentes de Clínica Médica da Famesp
Tema: Uma história construída à beira do leito
Data: 24 e 25 de julho de 2026
Local: Auditório Sírius – Hospital Estadual de Bauru
Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 1-100 – Bauru-SP
Inscrições: As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.eventos.famesp.org.br, entre 24 de junho e 22 de julho de 2026. Valores: R$ 50,00 para estudantes de Medicina e médicos residentes; R$80,00 para médicos.
Público-alvo: Acadêmicos(as) de Medicina, residentes e médicos(as)
Certificação: Os participantes receberão certificado emitido pela Famesp, enviado posteriormente por e-mail.