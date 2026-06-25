A partir desta quarta-feira (24) estão abertas as inscrições para a I Jornada de Ex-Residentes de Clínica Médica da Famesp – Uma história construída à beira do leito, evento inédito que acontecerá nos dias 24 e 25 de julho de 2026, no Auditório Sírius do Hospital Estadual de Bauru. Após mais de uma década formando especialistas em Clínica Médica, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) promove pela primeira vez um encontro dedicado à integração entre diferentes gerações de ex-residentes do programa. A iniciativa tem como objetivo fortalecer os vínculos construídos durante a residência médica e proporcionar atualização científica com foco na prática clínica hospitalar.

A programação reunirá profissionais que passaram pela residência de Clínica Médica do Hospital Estadual de Bauru (Famesp), desde 2014, e que hoje atuam em diversas especialidades, como Cardiologia, Cuidados Paliativos, Geriatria, Hematologia, Nefrologia, Nutrologia, Oncologia, Reumatologia e Terapia Intensiva.

Durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a palestras e discussões de casos clínicos voltadas a desafios frequentes da assistência médica. Entre os temas em destaque estão fragilidade e delirium no paciente idoso hospitalizado, cuidados paliativos e tomada de decisão clínica, monitorização hemodinâmica em terapia intensiva, insuficiência cardíaca, emergências reumatológicas, choque, anemia no paciente internado e avanços em cardiologia intervencionista.