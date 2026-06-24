25 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ACIDENTE

Carretas ficam presas em rodovia de Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Grupo de Trânsito
O acidente ocorreu antes do trevo do Núcleo Gasparini, no sentido de Bauru
O acidente ocorreu antes do trevo do Núcleo Gasparini, no sentido de Bauru

Duas carretas bitrem ficaram presas, na manhã desta quarta-feira (24), em Bauru, no canteiro central do quilômetro 348 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do trevo do Núcleo Gasparini, no sentido à Bauru. Informações preliminares indicam que não houve feridos.

Por motivos a serem esclarecidos, os motoristas perderam o controle da direção, saíram da pista e foram parar no canteiro central da rodovia. O trânsito segue fluindo, mas a Polícia Militar Rodoviária, que está no local, pede aos condutores atenção redobrada para evitar novos acidentes.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários