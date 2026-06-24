Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) terminou com a prisão em flagrante de dois homens, ambos de 24 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. As ações ocorreram na noite desta terça-feira (23), em bairros diferentes da cidade, após investigações que apontavam a comercialização de entorpecentes, inclusive por meio das redes sociais.
No primeiro caso, em uma residência no Jardim Maria Luíza I, segundo o boletim de ocorrência, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e localizaram 1,250 quilo de maconha escondido em uma mochila dentro de um guarda-roupas. Também foram apreendidos duas balanças de precisão, uma faca, uma tesoura, embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas e um telefone celular.
As investigações apontavam que o jovem já era conhecido nos meios policiais e utilizava redes sociais para divulgar substâncias ilícitas. Após a apreensão do material, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanece à disposição da Justiça até a audiência de custódia.
Já na segunda ocorrência, registrada no bairro Cachoeirinha, outra equipe cumpriu mandado judicial em uma residência alvo de investigação por tráfico. Durante as buscas, foram encontradas 13 porções de maconha, duas porções de "dry", duas unidades de ecstasy, R$ 215,00 em dinheiro, três telefones celulares, além de materiais utilizados para o preparo e a embalagem dos entorpecentes.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicavam que o morador utilizava o aplicativo WhatsApp, especialmente a ferramenta de status, para anunciar e comercializar drogas. Com base nos elementos reunidos durante a apuração e no material apreendido, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito também foi levado para a Cadeia Pública de Avaí, onde aguarda decisão da Justiça.