Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) terminou com a prisão em flagrante de dois homens, ambos de 24 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. As ações ocorreram na noite desta terça-feira (23), em bairros diferentes da cidade, após investigações que apontavam a comercialização de entorpecentes, inclusive por meio das redes sociais.

No primeiro caso, em uma residência no Jardim Maria Luíza I, segundo o boletim de ocorrência, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e localizaram 1,250 quilo de maconha escondido em uma mochila dentro de um guarda-roupas. Também foram apreendidos duas balanças de precisão, uma faca, uma tesoura, embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas e um telefone celular.

As investigações apontavam que o jovem já era conhecido nos meios policiais e utilizava redes sociais para divulgar substâncias ilícitas. Após a apreensão do material, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanece à disposição da Justiça até a audiência de custódia.