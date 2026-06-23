Bocaina - Em Bocaina (69 quilômetros de Bauru), a tradição da passagem dos fiéis descalços pelo braseiro da fogueira de São João Batista será mantida por mais um ano, no início da madrugada desta quarta-feira (24), durante a festa do padroeiro da cidade, que tem como palco a Praça da Igreja Matriz, na rua Capitão Bento Rangel.
A programação começa na noite desta terça-feira (23), com missa, apresentações da banda Gato Carteiro, às 21h, e da cantora Jéssica Silva, às 23h, e praça de alimentação com comidas típicas.
A partir da 0h, em uma demonstração de coragem, devoção e fé, fiéis irão caminhar sobre as brasas da fogueira, que serão espalhadas pelo chão da praça após a bênção do pároco da igreja.
A Festa de São João de Bocaina é um evento centenário conhecido nacionalmente, que atravessa gerações há 138 anos e costuma reunir dezenas de moradores e turistas em todas as edições.
As festividades seguem até 12 de julho, com shows musicais todos os sábados e domingos, leilão de gado e de pequenas prendas, e shows de prêmios, inclusive com valores em dinheiro, nos dias 1, 2, 7, 8, 9 e 10 de julho. No último dia, a premiação será de R$ 8 mil. A organização é da Paróquia São João Batista, com apoio da prefeitura.