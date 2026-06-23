Bauru registra chuva desde a noite desta segunda-feira (22) até o momento, nesta terça-feira (23), mas ela deve dar uma trégua a partir desta quarta (24), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). O órgão constatou volume de 17,5 milímetros. Também estão previstos mais dias com neblina no início das manhãs, devido a chegada de massa de ar frio. Devido a isso, os motoristas precisam redobrar a atenção, principalmente nas rodovias da cidade.

De acordo com o IPMet, nesta quarta e quinta-feira (24 e 25), a frente fria que atua na região de Bauru desloca-se para o Rio de Janeiro e o tempo melhora a partir do Oeste e Sul do Estado de São Paulo, devido à entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, que favorece a gradativa diminuição das nuvens e das chuvas. As temperaturas permanecerão em declínio nos próximos dias.

Na sexta-feira (26), uma massa de ar frio passa a atuar sobre o Estado de São Paulo, deixando a condição de tempo estável, com céu parcialmente nublado, sem chuva e com temperaturas amenas. A exceção fica para as regiões Nordeste e Leste do Estado, afastadas de Bauru, que permanecem com nebulosidade mais acentuada e com previsão de chuvas fracas e isoladas.