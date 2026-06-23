Um motorista foi flagrado pela reportagem do JCNET, na tarde desta terça-feira (23), burlando o sistema de fiscalização do novo carro de multas da Emdurb, que passou a exercer o serviço e a transitar pelas vias da cidade nesta segunda-feira (22). O condutor usou fitas adesivas para encobrir parcialmente as duas placas. A caminhonete Rampage foi localizada na rua Cussy Júnior, perto do cruzamento desta via com a rua Gustavo Maciel, no Centro. Ela também estava para na faixa amarela, imprópria para estacionamento.

O pagamento da tarifa, conforme já noticiado, é de R$ 3 por até 2 horas, por meio do aplicativo Rotativo Bauru. De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir um veículo com a placa adulterada ou encoberta é considerado infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 293,47, aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tendo como medida administrativa a remoção do veículo. No caso de estacionar com estes adesivos, fica à critério da Polícia Militar ou o Grupo de Operações de Trânsito (GOT) a abordagem.

Além disso, fica o alerta: adulterar ou suprimir a identificação do veículo, de forma proposital, configura crime previsto no artigo 311 do Código Penal, com pena de 3 a 6 anos de reclusão.