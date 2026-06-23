Mais dois tenistas de Bauru, que treinam e competem no Bauru Tênis Clube (BTC), conquistaram títulos importantes no tênis, neste final de semana, e estão entre os melhores brasileiros, de suas respectivas categorias, no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF) Seniors. Eles venceram o torneio de Simples no ITF200 do Tênis Clube de Santos.

Ismael Jr. foi campeão da categoria 40+. Na final ele venceu Thiago Barbosa, representante do tradicional Clube Paulistano, de São Paulo. Com esse título, o bauruense é o 6.º entre os brasileiros da ITF e o número 131 do Mundo. Eduardo Haddad foi o campeão da categoria 35+ do mesmo torneio. Na final ele ganhou de Leandro Carvalho, atleta que também é do Estado de São Paulo. Com o troféu, Haddad está na 8º colocação entre os brasileiros da ITF e é o número 244 do Mundo.

A dupla recebe apoio e patrocínio da AX Imobiliária, Guanda Baterias, Instituto de Olhos Marques, Conclusa Engenharia, Hidrogeo, Óptica Cidade, Clinica Reability, Bauru Tênis Clube e dos associados Lalau, Rafael Nagasawa e Antonio Iachel.