Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (23) assustou inúmeros moradores e pais de alunos no quarteirão 1 da rua Júlio Simões, na Vila Garcia, quando um caminhão estacionado teve o freio quebrado, desceu a ladeira da via e atingiu o portão e o muro de duas residências. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Vizinhos relataram à reportagem que um dos moradores de uma das casas atingidas teria saído, supostamente para trabalhar, pouco tempo antes. Um destes imóveis, o de muro preto, também funciona como adega de bebidas.

O caminhão estava carregado com toneladas de vergalhões de ferro, utilizados na construção civil. Um fato preocupante observado pela reportagem é que, na quadra 2 da mesma rua, está localizada a Escola Municipal de Educação Infantil Integral (Emeii) Etelvina de Araújo Almeida. A empresa responsável pelo caminhão já foi acionada. Uma equipe da Emdurb sinalizou o quarteirão 1 para preservar a segurança no local e evitar o acesso de mais veículos naquele trecho.