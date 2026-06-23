24 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PERTO DE ESCOLA

Bauru: freio quebra, caminhão desce ladeira e atinge casas; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Veículo estava com toneladas de vergalhões de ferro na carroceria
Veículo estava com toneladas de vergalhões de ferro na carroceria

Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (23) assustou inúmeros moradores e pais de alunos no quarteirão 1 da rua Júlio Simões, na Vila Garcia, quando um caminhão estacionado teve o freio quebrado, desceu a ladeira da via e atingiu o portão e o muro de duas residências. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Vizinhos relataram à reportagem que um dos moradores de uma das casas atingidas teria saído, supostamente para trabalhar, pouco tempo antes. Um destes imóveis, o de muro preto, também funciona como adega de bebidas.

O caminhão estava carregado com toneladas de vergalhões de ferro, utilizados na construção civil. Um fato preocupante observado pela reportagem é que, na quadra 2 da mesma rua, está localizada a Escola Municipal de Educação Infantil Integral (Emeii) Etelvina de Araújo Almeida. A empresa responsável pelo caminhão já foi acionada. Uma equipe da Emdurb sinalizou o quarteirão 1 para preservar a segurança no local e evitar o acesso de mais veículos naquele trecho.

Por sorte, ninguém se feriu (foto: Bruno Freitas)
Por sorte, ninguém se feriu (foto: Bruno Freitas)

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários