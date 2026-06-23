O tenista André Cury, do Bauru Tênis Clube, somou mais dois títulos à sua galeria de troféus neste fim de semana, em Lima, capital do Peru. O bauruense, que já foi número 1 da Federação Internacional de Tênis (ITF) Seniors, além de ser duas vezes Bronze em Mundiais, foi campeão de Simples e também de Duplas no ITF 1.000 e voltou a integrar o seleto Top-10 da ITF Seniors. Nesta segunda-feira (22), na atualização do ranking, ele aparece na 8.ª colocação mundial.

Na final de Simples Cat. 50+, ele foi campeão ao vencer o argentino Mauro Barman, atual número 9 do mundo, por duplo 6/1. Na semifinal, havia derrotado Esteban Elias, peruano número 5 do mundo, por 6/1 e 6/3. Nas Duplas, categoria 40+, ao lado do também brasileiro Henrique Mello, Cury venceu Rodrigo Starling e Alexandre Cavalcanti, ambos do Brasil, por 7/5 e 6/2.

“Fiquei dois anos como número 1 do Mundo, em 2013 e 2014, sempre representando Bauru e meu clube (BTC) em torneios dentro e fora do Brasil, inclusive buscando título mundial. Nos anos seguintes sofri muito com lesões, mas agora estou voltando à minha melhor forma física e vou buscar cada vez mais o topo do ranking mundial. E isso só é possível graças aos treinos, ao companheirismo dos meus alunos de tênis, amigos, familiares e também aos patrocinadores que acreditam em mim e no nosso esporte”, comentou André Cury.