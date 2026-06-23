O Jardim Botânico de Bauru anuncia a 29.ª edição do Curso de Férias "Minhas Férias no Jardim Botânico", que será realizada de 21 a 24 de julho, das 13h30 às 16h30. O curso é uma realização da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico, com apoio das Empresas Amigas da Natureza. A pré-inscrição terá início nesta sexta-feira (26) e segue até domingo (28), de forma online.
Destinado a crianças de 8 a 10 anos, o curso acontece desde 2012, e tem como objetivo oferecer às crianças atividades lúdicas, no período de férias escolares, como dinâmicas, brincadeiras, caminhadas pelo Jardim Botânico, jogos, contações de histórias e oficinas. As atividades são realizadas por todo o Jardim Botânico, permitindo às crianças o contato com diversas espécies de plantas e com ambientes naturais.
Nesta edição, o curso terá como tema a formação de um Jovem Botânico, proporcionando aos participantes experiências inspiradas no trabalho dos cientistas que estudam as plantas e os ambientes naturais. Ao longo das atividades, as crianças serão incentivadas a observar, investigar, registrar descobertas e compreender a importância da biodiversidade e da conservação das plantas.
Por meio de oficinas, trilhas interpretativas, experimentos, jogos educativos e atividades práticas, os participantes desenvolverão habilidades científicas como observação, curiosidade, formulação de hipóteses e coleta de informações, sempre de forma lúdica e adequada à faixa etária. O objetivo é despertar o interesse pela ciência e pela natureza, mostrando que aprender pode ser uma grande aventura.
Ao final do curso, cada criança terá a oportunidade de se sentir em um verdadeiro Jovem Botânico, ampliando seus conhecimentos sobre plantas, animais e o papel dos jardins botânicos na conservação das plantas.
Pré-inscrição
Os pais e responsáveis interessados deverão realizar uma pré-inscrição no formulário online, cujo link está disponível no site www.jardimbotanicobauru.com.br, sendo válido desta sexta-feira até domingo.
Sorteio das vagas
O sorteio das vagas será na próxima segunda-feira (29). O vídeo com a gravação do sorteio será enviado por e-mail para todos os inscritos. Serão contempladas 20 crianças, sendo dez meninos e dez meninas.
Inscrição
A inscrição dos sorteados será gratuita e deverá ser feita nos dias 30 de junho e 1 de julho, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h, no Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Bauru, com os seguintes itens:
- RG do responsável
- RG da criança sorteada
- Doação de livros de histórias infantis e gibis para a Árvore do Saber
Em caso de não preenchimento das vagas, serão chamados os inscritos da lista de espera. A inscrição para os sorteados da lista de espera será nos dias 2 e 3 de julho, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h. O Jardim Botânico vai entrar em contato com os responsáveis apenas pelo e-mail fornecido na ficha de pré-inscrição.