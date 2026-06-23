O Jardim Botânico de Bauru anuncia a 29.ª edição do Curso de Férias "Minhas Férias no Jardim Botânico", que será realizada de 21 a 24 de julho, das 13h30 às 16h30. O curso é uma realização da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico, com apoio das Empresas Amigas da Natureza. A pré-inscrição terá início nesta sexta-feira (26) e segue até domingo (28), de forma online.

Destinado a crianças de 8 a 10 anos, o curso acontece desde 2012, e tem como objetivo oferecer às crianças atividades lúdicas, no período de férias escolares, como dinâmicas, brincadeiras, caminhadas pelo Jardim Botânico, jogos, contações de histórias e oficinas. As atividades são realizadas por todo o Jardim Botânico, permitindo às crianças o contato com diversas espécies de plantas e com ambientes naturais.

Nesta edição, o curso terá como tema a formação de um Jovem Botânico, proporcionando aos participantes experiências inspiradas no trabalho dos cientistas que estudam as plantas e os ambientes naturais. Ao longo das atividades, as crianças serão incentivadas a observar, investigar, registrar descobertas e compreender a importância da biodiversidade e da conservação das plantas.