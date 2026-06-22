São Manuel - Um homem que conduzia um veículo furtado envolveu-se em um acidente de trânsito, neste final de semana, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), e foi socorrido com ferimentos graves. Até a publicação desta reportagem, ele seguia internado e o caso permanecia sob apuração.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), na manhã de sábado (20), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma colisão frontal entre uma Saveiro e um caminhão na vicinal Wanda Baroni, na zona rural.
O condutor da picape, de 28 anos, foi socorrido em estado grave, após ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).
Durante o atendimento da ocorrência, a PM recebeu a informação de que o proprietário da Saveiro havia comparecido a uma base policial da cidade para comunicar o furto do seu veículo durante a madrugada.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local do acidente e a picape foi apreendida. As circunstâncias da colisão, assim como o furto do veículo e a eventual relação do homem internado com o crime, serão investigados pela Polícia Civil.