São Manuel - Um homem que conduzia um veículo furtado envolveu-se em um acidente de trânsito, neste final de semana, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), e foi socorrido com ferimentos graves. Até a publicação desta reportagem, ele seguia internado e o caso permanecia sob apuração.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), na manhã de sábado (20), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma colisão frontal entre uma Saveiro e um caminhão na vicinal Wanda Baroni, na zona rural.

O condutor da picape, de 28 anos, foi socorrido em estado grave, após ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).