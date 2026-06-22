Duartina - A Prefeitura de Duartina (38 quilômetros de Bauru) decretou, na manhã desta segunda-feira (22), intervenção administrativa no Hospital Santa Luzia. Em nota assinada pela prefeita Suzy Helena Simão Blagitz Ferraz, o Executivo informou que "trata-se de uma medida excepcional, adotada com fundamento na legislação vigente e motivada pela necessidade de assegurar a continuidade dos serviços de saúde, a correta aplicação dos recursos públicos e a regularização da gestão administrativa da entidade".

Segundo a prefeitura, embora o Hospital Santa Luzia seja uma instituição filantrópica, administrada por uma irmandade, ele recebe recursos públicos dos municípios de Duartina, Cabrália Paulista e Lucianópolis e, por essa razão, "possui a obrigação legal de prestar contas da aplicação desses recursos, observando os princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade na administração pública".

"Apesar das diversas notificações encaminhadas pelo município, até o presente momento não foi apresentada, de forma satisfatória e nos termos exigidos pela legislação, a prestação de contas referente ao exercício de 2025", afirma. "Além dessa situação, a Administração Municipal vem recebendo, há bastante tempo, inúmeras manifestações da população relacionadas à demora nos atendimentos, reclamações quanto à qualidade dos serviços prestados e outros apontamentos que evidenciam a necessidade de adoção de medidas para aprimorar a gestão hospitalar".