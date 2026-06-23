24 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 112 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 112 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante de motorista – 1 vaga

Ajudante geral – 2 vagas

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativo) – 5 vagas

Assistente Administrativo Comercial – 1 vaga

Assistente Comercial SDR – 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal (Admissão) – 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal (Rotinas Administrativas de SESMT e Departamento Pessoal) – 1 vaga

Assistente de Designer com foco no atendimento – 1 vaga

Assistente Fiscal – 1 vaga

Atendente – 1 vaga

Atendente de Negócios – 20 vagas

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de laboratório manipulação – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 6 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para PCD) – 2 vagas

Auxiliar de loja – 5 vagas

Auxiliar de Produção – 20 vagas

Auxiliar de Recursos Humanos – 1 vaga

Auxiliar Técnico em Eletrônica – 1 vaga

Balconista – 1 vaga

Embalador (a) – 2 vagas

Estagiário (Ensino Médio) – 2 vagas

Estagiário (a) Direito – 1 vaga

Gerente – 1 vaga

Jovem Aprendiz – 2 vagas

Mecânico de motocicletas – 1 vaga

Montador/instalador com CNH B, C, D – 2 vagas

Motorista caminhão – 1 vaga

Motorista entregador – 2 vagas

Motorista Operador de munck/guindauto – 1 vaga

Oficial de serviços gerais (limpeza) – 1 vaga

Operador (a) de vendas – 2 vagas

Operador de plotter – 3 vagas

Operador de router CNC – 2 vagas

Operador de retroescavadeira – 1 vaga

Operador digital – 2 vagas

Promotor de serviços – 1 vaga

Recepcionista/analista de CRM – 1 vaga

Recepcionista barbearia/salão de beleza – 1 vaga

Saladeira – 1 vaga

Serviços gerais de hotelaria – 1 vaga

Supervisor (a) de Desenvolvimento Social – 1 vaga

Técnico de Serviço Linha Pesada (Truck Center) – 1 vaga

Televendas – 3 vagas

Vendedor – 1 vaga

Vendedor externo I – 1 vaga

Vendedor (a) – 2 vagas

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