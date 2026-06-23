A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 112 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de motorista – 1 vaga
Ajudante geral – 2 vagas
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativo) – 5 vagas
Assistente Administrativo Comercial – 1 vaga
Assistente Comercial SDR – 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal (Admissão) – 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal (Rotinas Administrativas de SESMT e Departamento Pessoal) – 1 vaga
Assistente de Designer com foco no atendimento – 1 vaga
Assistente Fiscal – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente de Negócios – 20 vagas
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 2 vagas
Auxiliar de laboratório manipulação – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 6 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para PCD) – 2 vagas
Auxiliar de loja – 5 vagas
Auxiliar de Produção – 20 vagas
Auxiliar de Recursos Humanos – 1 vaga
Auxiliar Técnico em Eletrônica – 1 vaga
Balconista – 1 vaga
Embalador (a) – 2 vagas
Estagiário (Ensino Médio) – 2 vagas
Estagiário (a) Direito – 1 vaga
Gerente – 1 vaga
Jovem Aprendiz – 2 vagas
Mecânico de motocicletas – 1 vaga
Montador/instalador com CNH B, C, D – 2 vagas
Motorista caminhão – 1 vaga
Motorista entregador – 2 vagas
Motorista Operador de munck/guindauto – 1 vaga
Oficial de serviços gerais (limpeza) – 1 vaga
Operador (a) de vendas – 2 vagas
Operador de plotter – 3 vagas
Operador de router CNC – 2 vagas
Operador de retroescavadeira – 1 vaga
Operador digital – 2 vagas
Promotor de serviços – 1 vaga
Recepcionista/analista de CRM – 1 vaga
Recepcionista barbearia/salão de beleza – 1 vaga
Saladeira – 1 vaga
Serviços gerais de hotelaria – 1 vaga
Supervisor (a) de Desenvolvimento Social – 1 vaga
Técnico de Serviço Linha Pesada (Truck Center) – 1 vaga
Televendas – 3 vagas
Vendedor – 1 vaga
Vendedor externo I – 1 vaga
Vendedor (a) – 2 vagas