Vários bairros e regiões de Bauru ficaram sem coleta de lixo orgânico nos últimos dias, o que gera queixas e transtornos à população. Segundo a Emdurb, a 'saidinha' dos reeducandos, que viajam para suas cidades de origem por vários dias, gerou uma baixa de 20% da mão de obra entre os coletores. A recolha do lixo está sendo regularizada gradativamente, segundo a empresa pública.

"A Emdurb informa que, excepcionalmente, a coleta de lixo domiciliar não está sendo realizada em alguns bairros, em razão da insuficiência de funcionários (coletores) para atender 100% das rotas programadas. A situação ocorreu devido à redução temporária da mão de obra, considerando que cerca de 20% dos coletores são reeducandos, que estão em período de saída temporária. A Emdurb esclarece que as equipes já estão reorganizando as escalas e a coleta está sendo normalizada gradativamente", informa nota enviada ao JCNET.

No sábado (20), ficaram sem coleta os seguintes bairros: José Regino, Geisel, Ferradura Mirim, Tangarás e Independência. Os bairros José Regino, Geisel, Ferradura Mirim e Tangarás foram feitos no domingo (21). O Independência será feito nesta terça-feira (23), informa a Emdurb.