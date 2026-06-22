A rápida ação de policiais militares foi decisiva para salvar a vida de uma bebê de apenas 17 dias que se engasgou na madrugada desta segunda-feira (22), em Bauru. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar após um chamado de emergência recebido pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Os policiais Cabo PM Leandro e Soldado PM Murça, integrantes da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores, seguiram imediatamente até o endereço informado.

Ao chegarem ao local, encontraram a recém-nascida em estado crítico, com sinais de falta de oxigenação, enquanto a mãe vivia momentos de desespero. Diante da situação, o Cabo PM Leandro realizou a manobra de desengasgo ainda no local. Graças à intervenção rápida e ao preparo técnico do policial, a criança voltou a respirar normalmente. Após os primeiros atendimentos, a equipe encaminhou a bebê e a mãe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. No local, a recém-nascida recebeu avaliação médica e permaneceu em observação.

A ocorrência evidencia a importância da atuação da Polícia Militar em situações que vão além do combate à criminalidade. Em emergências que exigem resposta imediata, preparo e sangue-frio, a corporação desempenha papel fundamental na preservação de vidas. A atuação do Cabo PM Leandro e do Soldado PM Murça foi determinante para o desfecho positivo da ocorrência, garantindo que a recém-nascida recebesse socorro a tempo.