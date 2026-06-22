24 de junho de 2026
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EM PEDERNEIRAS

Acidente fere motociclista e boi recebe eutanásia em rodovia

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM – ARTESP
Atropelamento ocorreu na madrugada desta segunda-feira (22)
Atropelamento ocorreu na madrugada desta segunda-feira (22)

Um motociclista ficou ferido ao atingir com o veículo que conduzia, uma motoneta Biz C100, um boi que atravessou a pista repentinamente no início da madrugada desta segunda-feira (22), pouco depois da meia-noite, no quilômetro 152 da rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), que liga Pederneiras a Boraceia.

Segundo o registro do Centro de Controle Operacional (CCO) da Artesp, o motociclista, cuja identidade não foi revelada, sofreu ferimentos de natureza moderada em decorrência da queda. Ele foi socorrido por uma unidade de resgate e encaminhado para um hospital de Pederneiras.

Veterinários foram até o local e aplicaram medicamento no bovino para realizar a eutanásia, devido aos ferimentos sofridos.

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