Um motociclista ficou ferido ao atingir com o veículo que conduzia, uma motoneta Biz C100, um boi que atravessou a pista repentinamente no início da madrugada desta segunda-feira (22), pouco depois da meia-noite, no quilômetro 152 da rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), que liga Pederneiras a Boraceia.

Segundo o registro do Centro de Controle Operacional (CCO) da Artesp, o motociclista, cuja identidade não foi revelada, sofreu ferimentos de natureza moderada em decorrência da queda. Ele foi socorrido por uma unidade de resgate e encaminhado para um hospital de Pederneiras.

Veterinários foram até o local e aplicaram medicamento no bovino para realizar a eutanásia, devido aos ferimentos sofridos.