24 de junho de 2026
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TRÂNSITO PERIGOSO

Fiat Strada e HB20 da prefeitura batem em avenida de Bauru

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Mavi Bertotti
Apesar dos danos consideráveis, ninguém se feriu
Apesar dos danos consideráveis, ninguém se feriu

Na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 9h, um HB20 da Prefeitura de Bauru e uma caminhonete Fiat Strada colidiram na quadra 16 da avenida Rodrigues Alves, na região central de Bauru.

Por motivos ainda a serem esclarecidos, a caminhonete atingiu a traseira do HB20, que pertence à Secretaria Municipal de Aprovação de Projetos. Ambos os carros sofreram danos, mas ninguém ficou ferido.

Conforme o JCNET apurou, a faixa esquerda teve o trânsito impedido, e a Polícia Militar compareceu ao local para registro do Boletim de Ocorrência.

Foto: Mavi Bertotti/JCNET
Foto: Mavi Bertotti/JCNET

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