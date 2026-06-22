Na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 9h, um HB20 da Prefeitura de Bauru e uma caminhonete Fiat Strada colidiram na quadra 16 da avenida Rodrigues Alves, na região central de Bauru.

Por motivos ainda a serem esclarecidos, a caminhonete atingiu a traseira do HB20, que pertence à Secretaria Municipal de Aprovação de Projetos. Ambos os carros sofreram danos, mas ninguém ficou ferido.

Conforme o JCNET apurou, a faixa esquerda teve o trânsito impedido, e a Polícia Militar compareceu ao local para registro do Boletim de Ocorrência.