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TRAGÉDIA

Idoso sofre queimaduras graves em incêndio em Botucatu

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Acontece Botucatu

Um incêndio em uma residência no distrito de Rubião Júnior, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), deixou um homem de 65 anos gravemente ferido, na noite deste domingo (21). A vítima sofreu queimaduras de 1º e 2º graus em cerca de 40% do corpo e precisou ser socorrida para atendimento médico. De acordo com as informações apuradas, o fogo atingiu o imóvel por motivos ainda desconhecidos. O morador foi resgatado em estado grave e encaminhado para uma unidade de saúde, onde permaneceu internado sob cuidados médicos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas e realizar o salvamento da vítima por volta das 19h30, em um imóvel na Vila Sueleny. A atuação rápida dos profissionais evitou que o incêndio causasse danos ainda maiores.

As circunstâncias que deram origem ao fogo ainda não foram esclarecidas. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. O estado de saúde do homem inspira cuidados e ele segue sendo acompanhado pela equipe médica. As informações são do portal Acontece Botucatu.

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