Um incêndio em uma residência no distrito de Rubião Júnior, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), deixou um homem de 65 anos gravemente ferido, na noite deste domingo (21). A vítima sofreu queimaduras de 1º e 2º graus em cerca de 40% do corpo e precisou ser socorrida para atendimento médico. De acordo com as informações apuradas, o fogo atingiu o imóvel por motivos ainda desconhecidos. O morador foi resgatado em estado grave e encaminhado para uma unidade de saúde, onde permaneceu internado sob cuidados médicos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas e realizar o salvamento da vítima por volta das 19h30, em um imóvel na Vila Sueleny. A atuação rápida dos profissionais evitou que o incêndio causasse danos ainda maiores.

As circunstâncias que deram origem ao fogo ainda não foram esclarecidas. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. O estado de saúde do homem inspira cuidados e ele segue sendo acompanhado pela equipe médica. As informações são do portal Acontece Botucatu.