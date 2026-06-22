24 de junho de 2026
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LENÇÓIS PAULISTA

Batida violenta em rodovia deixa motociclista em estado grave

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Kennedy Lopes
Moto ficou destruída
Moto ficou destruída

Um motociclista de 51 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete, na noite deste domingo (21), na rodovia Osni Mateus (SP-261), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde permaneceu internada em estado gravíssimo.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 212, nas proximidades do viaduto do entroncamento com a rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido do bairro Corvo Branco. De acordo com o registro policial, o motociclista conduzia uma Honda CB 500F pela via quando, por razões a serem esclarecidas, teria colidido na lateral de uma caminhonete S10. Com o impacto, ele sofreu múltiplos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram o atendimento no local e encaminharam a vítima para a UPA de Lençóis Paulista, onde ela ficou internada. A ocorrência mobilizou também equipes da Polícia Militar Rodoviária, que permaneceram no local para controlar o tráfego. A Polícia Científica realizou a perícia no local e as circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.

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