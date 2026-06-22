Um motociclista de 51 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete, na noite deste domingo (21), na rodovia Osni Mateus (SP-261), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde permaneceu internada em estado gravíssimo.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 212, nas proximidades do viaduto do entroncamento com a rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido do bairro Corvo Branco. De acordo com o registro policial, o motociclista conduzia uma Honda CB 500F pela via quando, por razões a serem esclarecidas, teria colidido na lateral de uma caminhonete S10. Com o impacto, ele sofreu múltiplos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram o atendimento no local e encaminharam a vítima para a UPA de Lençóis Paulista, onde ela ficou internada. A ocorrência mobilizou também equipes da Polícia Militar Rodoviária, que permaneceram no local para controlar o tráfego. A Polícia Científica realizou a perícia no local e as circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.