A Câmara Técnica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) divulgou, nesta semana, dados parciais referentes às chuvas registradas na primeira quinzena de junho deste ano, que indicam um cenário hidrológico positivo para a região. De acordo com o levantamento feito com base em uma série histórica de 108 anos de medições pluviométricas na bacia do rio Lençóis, os volumes acumulados nos primeiros quinze dias do mês já atingiram aproximadamente 90% da média máxima prevista para junho inteiro.

Os índices observados em 2026 também superam os registrados em anos anteriores. As maiores médias pluviométricas da primeira quinzena de junho foram registradas nos municípios de Agudos (53 mm), Lençóis Paulista (51 mm), São Manuel (49 mm) e Borebi (47 mm), evidenciando, segundo informações do Comitê, distribuição favorável das chuvas na bacia do rio Lençóis.

Conforme o órgão, as análises e projeções hidrológicas para os próximos dois meses indicam que o comportamento das chuvas e das vazões deverá contribuir para a manutenção dos volumes úteis dos principais mananciais da bacia, com destaque para o rio Lençóis e o ribeirão Paraíso, responsáveis por parcelas significativas da disponibilidade hídrica regional.