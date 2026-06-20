A Câmara Técnica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) divulgou, nesta semana, dados parciais referentes às chuvas registradas na primeira quinzena de junho deste ano, que indicam um cenário hidrológico positivo para a região. De acordo com o levantamento feito com base em uma série histórica de 108 anos de medições pluviométricas na bacia do rio Lençóis, os volumes acumulados nos primeiros quinze dias do mês já atingiram aproximadamente 90% da média máxima prevista para junho inteiro.
Os índices observados em 2026 também superam os registrados em anos anteriores. As maiores médias pluviométricas da primeira quinzena de junho foram registradas nos municípios de Agudos (53 mm), Lençóis Paulista (51 mm), São Manuel (49 mm) e Borebi (47 mm), evidenciando, segundo informações do Comitê, distribuição favorável das chuvas na bacia do rio Lençóis.
Conforme o órgão, as análises e projeções hidrológicas para os próximos dois meses indicam que o comportamento das chuvas e das vazões deverá contribuir para a manutenção dos volumes úteis dos principais mananciais da bacia, com destaque para o rio Lençóis e o ribeirão Paraíso, responsáveis por parcelas significativas da disponibilidade hídrica regional.
De acordo com a Câmara Técnica do CBH-RL, os dados observados até o momento reforçam e consolidam as projeções iniciais, que indicavam um período de estiagem mais ameno em 2026, com menor potencial de impactos negativos sobre os principais cursos d'água da região.
Na próxima reunião da Câmara Técnica, prevista para o mês de julho, o colegiado realizará uma avaliação da efetividade dessas projeções, confrontando os dados hidrológicos observados em 2026 com os cenários previamente consolidados e com as séries históricas da Bacia do Rio Lençóis.
O objetivo é obter conclusões mais consistentes sobre o comportamento hidrológico da bacia durante o período seco e fornecer subsídios para o aprimoramento das estratégias de gestão dos recursos hídricos, garantindo maior segurança hídrica para a geração de energia elétrica e o abastecimento público regional.
Para o engenheiro agrônomo Vitor Hugo Moreno, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Borebi e presidente da Câmara Técnica do CBH-RL, o cenário favorável observado na bacia do rio Lençóis reforça a importância do monitoramento contínuo das condições hidrológicas e da gestão integrada e regionalizada dos recursos hídricos.
"Esse acompanhamento permanente proporciona maior previsibilidade e contribui para o planejamento das ações voltadas à segurança hídrica da bacia do rio Lençóis, permitindo que os municípios e diversos setores usuários da água estejam mais preparados para enfrentar os desafios do período de estiagem”, destaca.