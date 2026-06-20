A Polícia Civil do estado de São Paulo, por meio da Delegacia Seccional de Limeira, cumpriu neste sábado (20) três mandados de prisão temporária no âmbito das investigações sobre a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ocorrida no último dia 13 de junho durante a realização de um salto de rope jump na chamada “Ponte do Esqueleto”, em Limeira.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Limeira e têm prazo de cinco dias. Os mandados foram cumpridos contra uma mulher de 29 anos, no Rio de Janeiro (RJ), e dois homens, de 25 e 27 anos, localizados em Limeira (SP) e Indaiatuba (SP), respectivamente.

Além das prisões temporárias, a Justiça também autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados, com a apreensão de aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.