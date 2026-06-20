A música ganhará um formato diferente e mais próximo do público em Bauru no próximo dia 30 de junho. A Show FM 102,7 lança oficialmente o projeto "Palco da Show", uma iniciativa que promete aproximar grandes artistas de seus ouvintes por meio de apresentações exclusivas, em um ambiente intimista e com transmissão ao vivo para toda a rede da emissora.
Para abrir a temporada 2026 do projeto, a rádio receberá o cantor Vitor Kley, um dos principais nomes da música pop nacional. Conhecido por sucessos como "O Sol", "Morena" e "Adrenalizou", o artista participará de uma apresentação especial com duração aproximada de uma hora, reunindo música, interação e proximidade com o público.
A experiência será exclusiva para apenas 30 ouvintes sorteados pela emissora, além de convidados especiais da rádio. O objetivo é proporcionar um encontro diferenciado entre artista e fãs, permitindo uma conexão mais próxima do que a encontrada nos grandes shows. Embora o evento tenha caráter intimista, o conteúdo poderá ser acompanhado por milhares de ouvintes. A apresentação será transmitida ao vivo pela Show FM 102,7 de Bauru e também pelas emissoras da rede em Marília, Lins e Penápolis.
Segundo o proprietário da emissora, Márcio Gatti, o Palco da Show marca o início de uma nova fase de relacionamento com os ouvintes. "Este evento representa o começo de uma programação especial que já conta com outros artistas convidados para as próximas edições. Queremos proporcionar experiências únicas e fortalecer ainda mais a conexão entre a rádio e o público", destaca.
Para o diretor artístico Rafael Ramos, a diversidade musical da emissora é um dos diferenciais que tornam o projeto possível. "A Show FM é a única emissora de Bauru que trabalha com todos os estilos musicais em sua programação. Essa característica permite receber artistas dos mais variados segmentos, do sertanejo ao pop, passando pelo pagode, rock e outros gêneros. Essa pluralidade estará presente também no Palco da Show", afirma.
A atual Show FM tem suas origens na tradicional Rádio Terra Branca, que por décadas atuou na frequência 710 AM. Com a migração para o FM, a emissora ampliou seu alcance, modernizou sua estrutura e consolidou sua presença regional, tornando-se a cabeça de rede das afiliadas instaladas em importantes cidades do interior paulista. Com o lançamento do Palco da Show, a emissora reforça sua proposta de oferecer entretenimento, informação e experiências exclusivas, aproximando cada vez mais artistas e ouvintes em um formato inovador para o rádio regional. O Evento tem o apoio do Jornal da Cidade/JCNET