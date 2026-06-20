A música ganhará um formato diferente e mais próximo do público em Bauru no próximo dia 30 de junho. A Show FM 102,7 lança oficialmente o projeto "Palco da Show", uma iniciativa que promete aproximar grandes artistas de seus ouvintes por meio de apresentações exclusivas, em um ambiente intimista e com transmissão ao vivo para toda a rede da emissora.

Para abrir a temporada 2026 do projeto, a rádio receberá o cantor Vitor Kley, um dos principais nomes da música pop nacional. Conhecido por sucessos como "O Sol", "Morena" e "Adrenalizou", o artista participará de uma apresentação especial com duração aproximada de uma hora, reunindo música, interação e proximidade com o público.

A experiência será exclusiva para apenas 30 ouvintes sorteados pela emissora, além de convidados especiais da rádio. O objetivo é proporcionar um encontro diferenciado entre artista e fãs, permitindo uma conexão mais próxima do que a encontrada nos grandes shows. Embora o evento tenha caráter intimista, o conteúdo poderá ser acompanhado por milhares de ouvintes. A apresentação será transmitida ao vivo pela Show FM 102,7 de Bauru e também pelas emissoras da rede em Marília, Lins e Penápolis.