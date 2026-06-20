A Pinacoteca de Bauru realiza a exposição 'Corpos Violados', da artista visual Lucimélia Romão. A mostra vai ficar disponível ao público deste sábado (20) até o dia 18 de agosto, com visitação de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Casa Ponce Paz, que fica na rua Antônio Alves, 9-10, no Centro.

Em tramas artísticas que se entrecruzam em diversas linguagens que podem o corpo performar, a artista visual Lucimélia Romão apresenta a sua arte-denúncia sobre os Corpos Violados, endereçado à violência sofrida por mulheres negras, homens negros e comunidade LGBTQIAPN , em casa, na rotina cotidiano de ciclos que não se findam no Brasil, mas que marcam nos índices de violência o aumento de perdas irreparáveis.

A exposição convida o público para um mergulho fundo, como se faltasse o chão para pisar e, submerso, possa emergir para um horizonte de esperança e beleza. Lucimélia convoca, como em suas memórias de criança, sua artista-mãe para partilhar e ensinar, generosamente, o professorado da vida. A exposição é experencialmente cortante, silenciosa, como se convidasse a fechar os olhos e sentir todas as memórias que fervilham em cada grito de socorro silencioso entre as veredas das flores dos Jardins de Nossas Mães, desenhado por Alice Walker como fissura de esperança diante do impossível.