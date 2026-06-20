A Defesa Civil de Bauru informou que a previsão é de chuvas fracas em Bauru neste sábado (20), seguida de queda de temperatura. Segundo o IPMet, a previsão é de tempo instável em todo o estado de São Paulo, devido à passagem da frente fria pelo litoral paulista, que causará muita nebulosidade e ocorrências de chuvas, algumas acompanhadas de trovoadas isoladas neste sábado (20) com temperaturas em leve declínio.

No domingo (21), o tempo volta a ficar estável em grande parte do estado de São Paulo, no primeiro dia do inverno no Brasil, que começará às 5h24 da manhã.

Assim, a previsão é de céu parcialmente nublado e sem chuva na maior parte das regiões paulistas, devido ao deslocamento da frente fria para o Rio de Janeiro. Apenas nas regiões nordeste e leste do estado, a nebulosidade estará mais acentuada, com previsão de chuvas fracas e isoladas. Temperaturas mínimas em declínio e as máximas em elevação.