A temporada 2026-27 do vôlei começou oficialmente para os times do Sesi Bauru e Sesi Vôlei Bauru. As duas equipes apresentaram seus elencos na tarde dessa segunda-feira, 15, em evento na sede da Fiesp com presença do presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf.
Além de oficializar a abertura da temporada do vôlei nacional do SESI-SP, a solenidade reforçou o compromisso do SESI Esporte, através das equipes de vôlei, com a formação de novos jogadores, destacando a integração de atletas da casa. A apresentação ainda evidenciou a história vencedora do projeto do Sesi-SP, campeão nacional e continental nos dois naipes, e grande formador de talentos na modalidade.
Em sua fala, o presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf, agradeceu o empenho das equipes no desenvolvimento e evolução da modalidade no Sesi Esporte, resultado este do investimento feito pelo programa. Encerrando, ressaltou o potencial transformador do esporte como desenvolvimento humano e social, potencializado pelo projeto do Sesi-SP, que oportuniza o acesso ao esporte a milhares de jovens no estado.
REFORMULAÇÃO
O Sesi Bauru chega para a temporada 2026-27 com um novo técnico e reformulação no elenco. Marcos Pacheco será o treinador do vôlei masculino, trazendo sua experiência internacional, currículo estrelado no cenário nacional, e passagem de quatro temporadas pelo Sesi-SP, na época sediado no Sesi Vila Leopoldina.
Presente no evento, Pacheco apresentou os guerreiros do elenco bauruense que escreverão mais um capítulo da história do projeto. Com renovações da última equipe, o Sesi Bauru reforçou a equipe de maneira precisa e mantendo a identidade formadora do Sesi Esporte, investindo e dando oportunidade para atletas formados nas categorias de base do Sesi-SP.
O novo técnico do Sesi Bauru destacou a estrutura de excelência proporcionada, algo que já experienciou nas temporadas em que comandou a equipe, junto do perfil jovem do elenco. No time da próxima temporada, mais de 70% da equipe será de atletas com passagem pela base do Sesi-SP, além da abertura para atletas da base do Sesi Bauru receberem oportunidades durante o ano.
NOVOS TÍTULOS
Após uma temporada estrelada sendo campeão estadual e continental, o Sesi Vôlei Bauru iniciou o ano com novos desafios no horizonte. A equipe bauruense, além dos torneios nacionais e estadual, estará na disputa do Mundial de Clubes, o maior torneio da temporada. O time de Bauru terá um novo técnico, Spencer Lee, que chega para sua primeira passagem no projeto após somar décadas de experiência no vôlei brasileiro.
Durante a apresentação, Spencer dedicou sua fala a agradecimentos, pela oportunidade de comandar uma equipe de elite como o Sesi Vôlei Bauru, e por toda a estrutura ofertada para os times de voleibol, possibilitando o crescimento em desempenho. O novo técnico apresentou as novas jogadoras do elenco bauruense, evidenciando as contratações de peso, como as campeãs nacionais Milka e Fingall, além das oportunidades dadas para as jogadoras da base.
O Sesi Vôlei Bauru, assim como na equipe masculina, também terá atenção para as atletas formadas na casa. Dos 16 nomes apresentados, cinco foram das categorias de base do SESI Bauru, sendo Sofia Will a última a ser promovida para o elenco adulto. Durante a temporada, os olhos da comissão técnica também estarão atentos para os torneios de base, compartilhando conhecimento e investindo no futuro da modalidade.
ELENCO SESI BAURU
Levantadores: Bruno "Canhoto" e Mateus Bender
Opostos: Samuel Neufeld e Wagner Silva
Centrais: Lucas Barreto, Thiery, Victor Hugo e Willian
Ponteiros: Gabriel Vaccari, Guiga, Gui Amorim e Pedro
Líberos: Douglas Pureza e Henzo Almeida
Comissão Técnica: Marcos Pacheco (técnico); Sérgio Cunha (assistente técnico); Luiz Henrique Lins (auxiliar técnico); Julien Borrut (preparador físico); Augusto Rochi (fisioterapeuta); Rafael Carvalho (estatístico); Renato Batista (auxiliar de quadra); Fernanda Gasparini (nutricionista); Bruno Bember (psicólogo); Dr. Carlos Eduardo (médico); Sidnei Santos "Sidão" (coordenador).
ELENCO SESI VÔLEI BAURU
Levantadoras: Amanda Mutuano, Claudinha e Dani Lins
Opostas: Bruna Moraes e Morgahn Fingall
Centrais: Diana, Lara, Livia e Milka
Ponteiras: Isa Rocha, Giovanna, Maira, Roslandy Acosta e Sofia Maldonado
Líberos: Letícia "Lelê" e Sofia Will
Comissão Técnica: Spencer Lee (técnico); Leandro Régis (assistente técnico); Rodrigo Vitorino (auxiliar técnico); Rodrigo Gianoni (preparador físico); Joyce Ferreira (fisioterapeuta); Pedro Batista (estatístico); Diego Sena (auxiliar de quadra); Fernanda Gasparini (nutricionista); Bruno Bember (psicólogo); Dr. Carlos Eduardo (médico); Marcus Filipi (coordenador)