A temporada 2026-27 do vôlei começou oficialmente para os times do Sesi Bauru e Sesi Vôlei Bauru. As duas equipes apresentaram seus elencos na tarde dessa segunda-feira, 15, em evento na sede da Fiesp com presença do presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf.

Além de oficializar a abertura da temporada do vôlei nacional do SESI-SP, a solenidade reforçou o compromisso do SESI Esporte, através das equipes de vôlei, com a formação de novos jogadores, destacando a integração de atletas da casa. A apresentação ainda evidenciou a história vencedora do projeto do Sesi-SP, campeão nacional e continental nos dois naipes, e grande formador de talentos na modalidade.

Em sua fala, o presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf, agradeceu o empenho das equipes no desenvolvimento e evolução da modalidade no Sesi Esporte, resultado este do investimento feito pelo programa. Encerrando, ressaltou o potencial transformador do esporte como desenvolvimento humano e social, potencializado pelo projeto do Sesi-SP, que oportuniza o acesso ao esporte a milhares de jovens no estado.