O medalhista paralímpico bauruense Cláudio Massad atingiu uma marca histórica neste fim de semana. O mesa-tenista conquistou duas medalhas de ouro no ITTF World Para Futures de Buenos Aires, na Argentina, e chegou a 51 medalhas internacionais na carreira. A caminhada de Massad começou na sexta-feira (12), na Classe 10 Paralímpica, com duas vitórias por 3 sets a 0 diante de adversários locais, o que garantiu a liderança do Grupo 1 e a classificação para as semifinais.

No sábado (13), o bauruense encarou o também brasileiro Ryan Saldanha por uma vaga na final. Em um jogo equilibrado, Massad venceu por 3 sets a 1. A decisão pelo ouro foi uma nova batalha diante do chileno Marcelo Solis Sanchez. Apesar de começar dominando a partida e vencendo o primeiro set por 11 a 1, Massad viu o adversário crescer no jogo. Em parciais disputadíssimas (9/11, 11/9 e 10/12), o confronto foi para o tie-break, o set desempate do tênis de mesa. Foi quando a experiência e o preparo do bauruense falaram mais alto: com uma parcial praticamente sem erros, Massad fechou em 11 a 3 e garantiu o lugar mais alto do pódio, a sua 50ª medalha em torneios internacionais.

A missão, porém, ainda não havia terminado. Ainda no sábado, Cláudio iniciou a disputa de duplas na categoria MD 18, ao lado de Jean Carlos Mashki. O caminho foi semelhante ao do desempenho individual. Os brasileiros fizeram uma campanha invicta na primeira fase e, na final, enfrentaram a dupla chilena formada por Marcelo Solis Sanchez (o mesmo adversário de Massad na decisão individual) e Juan Rocco. "Mais do que medalhas, esse resultado representa todo o trabalho realizado diariamente, os treinos, os processos, as decisões, os ajustes e as pessoas que caminham comigo nessa jornada", resumiu.