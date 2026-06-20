A região de Bauru possui 10 dos 94 municípios brasileiros mais próximos da universalização do saneamento básico. É o que aponta o Ranking Abes da Universalização do Saneamento 2026, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Na relação, estão Agudos, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boraceia, Dois Córregos, Itapuí, Lençóis Paulista, Lins e Macatuba.

O levantamento avaliou 2.558 municípios, que reúnem cerca de 80% da população do país e incluem todas as 27 capitais, com base em dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa).

A categoria "Rumo à universalização", a mais alta das quatro definidas pelo estudo, enquadra os municípios com nota geral igual ou superior a 489, em uma escala que vai até 500 pontos.