A partir desta segunda (22), usuários das vagas especiais do Estacionamento Rotativo de Bauru precisarão redobrar a atenção às novas regras de utilização. Com o início da fiscalização automatizada da área azul, idosos e pessoas com deficiência continuarão tendo direito à gratuidade nas duas primeiras horas de estacionamento, mas a comprovação do benefício passará a ser feita exclusivamente por meio digital.

A mudança faz parte da implantação do novo sistema de fiscalização da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb), que utilizará veículos equipados com câmeras de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para identificar automaticamente veículos estacionados de forma irregular ou sem registro de pagamento.

De acordo com a lei municipal nº 6.496/2014, pessoas com 60 anos ou mais ou com deficiência têm direito à isenção da tarifa por até duas horas diárias nas vagas de Zona Azul. Para uso dessas vagas era necessária o uso de credencial física. Com a digitalização da fiscalização, o antigo cartão físico utilizado para controle da gratuidade na área azul deixa de ser aceito para fins de fiscalização do estacionamento rotativo. A identificação passará a ser feita pela placa do veículo cadastrada no sistema.