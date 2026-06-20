A retomada do Núcleo Regional de Bauru do Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam) marca um novo momento para o fortalecimento do Direito das Famílias e das Sucessões no interior paulista. A nova diretoria toma posse nesta segunda-feira, 22 de junho, em cerimônia na sede da OAB Bauru, recolocando a cidade no mapa de uma das mais importantes instituições jurídicas do país voltadas à discussão das relações familiares contemporâneas.
Fundado em 1997, em Belo Horizonte (MG), o Ibdfam consolidou-se como a principal referência nacional na produção de conhecimento, no debate acadêmico e na defesa de avanços legislativos e jurisprudenciais relacionados ao Direito das Famílias e das Sucessões. A reativação do núcleo bauruense representa a retomada de uma história iniciada em agosto de 2000, quando a professora Maria Isabel Canellas assumiu a primeira presidência local. A fundação do núcleo ocorreu sob coordenação dos professores Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Francisco José Cahali e contou com a participação de renomados juristas brasileiros, evidenciando desde então a relevância da cidade para os debates jurídicos da área.
A solenidade de posse reunirá importantes lideranças do instituto. Participarão, de forma remota, o fundador e presidente nacional do Ibdfam, Rodrigo da Cunha Pereira, e a fundadora e vice-presidente nacional, Maria Berenice Dias. Presencialmente, estará em Bauru o presidente estadual da entidade, Marcelo Truzzi Otero.
A retomada do núcleo ocorre em um contexto de crescente complexidade das demandas familiares. Temas como guarda compartilhada, alienação parental, sucessões, reprodução assistida, multiparentalidade e os impactos das transformações sociais sobre as relações familiares exigem constante atualização dos profissionais que atuam na área.
Bauru também se destaca por possuir uma estrutura judiciária especializada em constante expansão. Atualmente, a comarca conta com três Varas da Família e das Sucessões organizadas sob o modelo de Unidade de Processamento Judicial (UPJ), além de duas Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A cidade ainda dispõe de serviços especializados de acolhimento e proteção às vítimas, como a Delegacia de Defesa da Mulher com funcionamento ininterrupto e a Sala Lilás.
Para os integrantes da nova gestão, a presença ativa do Ibdfam na região deve contribuir para ampliar o debate sobre os desafios contemporâneos do Direito das Famílias, incentivar a formação continuada dos operadores do Direito e fortalecer o diálogo com universidades, instituições e a sociedade civil.
A nova diretoria do Núcleo Regional Bauru será composta por Luiz Henrique Martim Herrera, Célia Cristina Martinho, Danielle Chaves Slawacki, Aimbere Francisco Torres, Cristiane Maria da Costa Canellas, Elaini Luvisari Garcia e Renata Okano G. Sellas.