A retomada do Núcleo Regional de Bauru do Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam) marca um novo momento para o fortalecimento do Direito das Famílias e das Sucessões no interior paulista. A nova diretoria toma posse nesta segunda-feira, 22 de junho, em cerimônia na sede da OAB Bauru, recolocando a cidade no mapa de uma das mais importantes instituições jurídicas do país voltadas à discussão das relações familiares contemporâneas.

Fundado em 1997, em Belo Horizonte (MG), o Ibdfam consolidou-se como a principal referência nacional na produção de conhecimento, no debate acadêmico e na defesa de avanços legislativos e jurisprudenciais relacionados ao Direito das Famílias e das Sucessões. A reativação do núcleo bauruense representa a retomada de uma história iniciada em agosto de 2000, quando a professora Maria Isabel Canellas assumiu a primeira presidência local. A fundação do núcleo ocorreu sob coordenação dos professores Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Francisco José Cahali e contou com a participação de renomados juristas brasileiros, evidenciando desde então a relevância da cidade para os debates jurídicos da área.

A solenidade de posse reunirá importantes lideranças do instituto. Participarão, de forma remota, o fundador e presidente nacional do Ibdfam, Rodrigo da Cunha Pereira, e a fundadora e vice-presidente nacional, Maria Berenice Dias. Presencialmente, estará em Bauru o presidente estadual da entidade, Marcelo Truzzi Otero.