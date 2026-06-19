19 de junho de 2026
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EM JAÚ

Mulher é presa pela PM após vender crack para idoso de 68 anos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
Na casa da suspeita, os policiais apreenderam 56 gramas de crack, 11 gramas de cocaína, uma balança, facas com resquícios de drogas, embalagens plásticas, dois celulares e R$ 463,35 em dinheiro
Na casa da suspeita, os policiais apreenderam 56 gramas de crack, 11 gramas de cocaína, uma balança, facas com resquícios de drogas, embalagens plásticas, dois celulares e R$ 463,35 em dinheiro

Jaú - Uma mulher de 56 anos foi presa pela Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (18), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeita de vender duas pedras de crack momentos antes para um idoso de 68 anos. Na casa dela, os policiais apreenderam 56 gramas de crack, 11 gramas de cocaína, uma balança, facas com resquícios de drogas, embalagens plásticas, dois celulares e R$ 463,35 em dinheiro.

Segundo o registro policial, a prisão ocorreu durante a operação "Impacto Alta Visibilidade", deflagrada pela PM com o objetivo de ampliar a segurança da população e combater os crimes que afetam a tranquilidade pública.

Após denúncias indicando a comercialização de entorpecentes em uma residência na Vila Maria, os policiais intensificaram patrulhamento na região e viram quando uma mulher entregou algo a um homem em frente ao imóvel.

Na abordagem, foram encontradas com o comprador, de 68 anos, duas porções de crack. Segundo a PM, ele confirmou a compra e a suspeita admitiu a venda da droga. Ela foi presa em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

Na casa, foram localizadas as porções de crack e cocaína, já preparadas para comercialização, balança de precisão, embalagens para fracionamento, quatro facas utilizadas no preparo da droga, aparelhos celulares e o dinheiro.

Durante a intervenção policial, a PM abordou outra mulher, beneficiada pela saída temporária, que havia descumprido condições impostas pelo Judiciário. O fato será comunicado ao Juízo competente para análise das medidas cabíveis, inclusive a eventual revogação do benefício concedido.

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