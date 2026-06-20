Eis que de repente você tira do armário uma blusa de lã guardada há algum tempo, veste e sente a pele irritada, com coceira e vermelhidão. Ou então bastou passar um perfume pra sair espirrando ou também notar a pele irritada. O que está acontecendo, hein?
Será que, do nada, sua pele ficou mais sensível? Isso pode estar relacionado aos dias mais frios. Existe uma conexão bem comum entre frio, lã, certos tecidos, perfumes e irritação da pele. Na coluna de hoje, eu falo mais detalhadamente sobre isso e ajudo você a se proteger.
Qual é a relação entre irritações na pele e inverno?
Nos dias frios, a pele perde mais água e fica com a barreira de proteção mais fragilizada por causa da baixa umidade do ar, banhos quentes e redução da produção de oleosidade — isso é um fenômeno bem típico do inverno.
Quando essa barreira está enfraquecida, ela se torna mais sensível ao atrito e a substâncias irritantes. Tecidos como lã, fibras sintéticas mais ásperas e roupas muito justas aumentam o atrito mecânico sobre a pele já ressecada, provocando coceira, vermelhidão e sensação de ardor. Não necessariamente significa que você é alérgico ou alérgica a lã ou demais tipos de tecido, mas sim uma dermatite irritativa pelo contato constante das fibras grossas com uma pele sensibilizada pelo frio.
E vai além do tecido, viu? Perfumes e produtos com mais fragrância também entram nessa relação porque contêm álcool e moléculas aromáticas que podem penetrar com facilidade numa pele ressecada e inflamada.
No inverno, isso favorece quadros de dermatite de contato, especialmente em áreas cobertas pela roupa, como pescoço, braços e tronco, onde há suor, calor e fricção do tecido.
Algumas pessoas ainda desenvolvem uma combinação de fatores: pele seca pelo clima, micro irritação causada pela lã ou tecidos sintéticos e reação química a fragrâncias presentes em perfumes, hidratantes ou amaciantes de roupa. O resultado é uma pele áspera, avermelhada, com placas, descamação e muita coceira, algo mais frequente em quem já tem tendência à dermatite atópica, pele sensível ou histórico de alergias.
Apareceu a irritação, e agora?
Quando a pele começa a apresentar coceira, vermelhidão, ardor, descamação ou sensação de "pele repuxando" nos dias frios, o mais importante é reduzir os fatores que estão agredindo a barreira cutânea. Entre eles:
4 evitar banhos muito quentes e demorados,
4 usar sabonetes suaves,
4 aplicar hidratantes sem fragrância logo após o banho e
4 preferir roupas de algodão ou tecidos macios em contato direto com a pele.
Se você gosta de usar lã, uma estratégia útil é vestir uma camada fina de algodão por baixo para diminuir o atrito das fibras. Também vale suspender perfumes diretamente sobre a pele irritada e observar produtos como amaciantes, cremes perfumados e detergentes, que podem piorar a inflamação. Em muitos casos, apenas restaurar a hidratação e reduzir o atrito já melhora bastante os sintomas.
Mas quando a irritação persiste, a avaliação médica é essencial. O dermatologista consegue diferenciar se o problema é apenas ressecamento, uma dermatite irritativa, uma alergia de contato ou doenças como dermatite atópica, de contato ou até psoríase.
Não importa se sua pele está irritada ou não, essas dicas são essenciais para a saúde da pele:
Evite banhos muito quentes e longos, porque a água quente remove a camada natural de gordura que protege a pele.
Use sabonetes suaves, de preferência sem fragrância e com ação hidratante, por exemplo, com glicerina vegetal.
Hidrate a pele logo após o banho, quando ela ainda está levemente úmida. Cremes e loções com ceramidas, glicerina, pantenol ou ureia em baixa concentração ajudam a restaurar a barreira cutânea.
Beba água com regularidade mesmo no frio. A hidratação do corpo também influencia a saúde da pele.
Prefira roupas macias e respiráveis, como algodão, em contato direto com a pele.
Evite perfumes diretamente sobre áreas sensíveis ou ressecadas. Fragrâncias podem irritar ainda mais a pele sensibilizada.
Cuidado com excesso de buchas, esfoliantes e atrito na pele. Esfoliação exagerada enfraquece a proteção natural cutânea.
Use protetor solar diariamente. O frio não elimina os danos da radiação UV, que também prejudica a barreira da pele.
Levando a sério essas dicas, você diminui e muito a chance de irritar a pele!
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027