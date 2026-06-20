Eis que de repente você tira do armário uma blusa de lã guardada há algum tempo, veste e sente a pele irritada, com coceira e vermelhidão. Ou então bastou passar um perfume pra sair espirrando ou também notar a pele irritada. O que está acontecendo, hein?

Será que, do nada, sua pele ficou mais sensível? Isso pode estar relacionado aos dias mais frios. Existe uma conexão bem comum entre frio, lã, certos tecidos, perfumes e irritação da pele. Na coluna de hoje, eu falo mais detalhadamente sobre isso e ajudo você a se proteger.

Qual é a relação entre irritações na pele e inverno?