Bauru receberá, no dia 3 de julho, o ‘Dia de Campo Fruticultura’, que será realizado no Acampamento Tibiriçá. O evento é uma oportunidade para produtores rurais, técnicos e interessados no assunto conhecerem, na prática, métodos modernos de cultivo, manejo e turismo rural voltados a diferentes culturas frutíferas. A ação ocorrerá das 8h30 às 17h30, a participação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/vXYZaCrnD8

O evento é uma iniciativa da parceria entre o Sebrae-SP, Faesp, Senar, Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Sindicato Rural de Bauru, Credicitrus, Unesp, Irriga Bauru, CATI, Jaguacy, XFLY e RAN. Com uma programação que integra conhecimento técnico e atividades práticas, o encontro reunirá especialistas para abordar temas estratégicos relacionados à produtividade, sustentabilidade, inovação no campo e oportunidades de turismo rural.

Ao longo do dia, os participantes acompanharão palestras e demonstrações sobre a cultura do maracujá, com a Unesp; a cultura do avocado, com a Jaguacy; a cultura da banana e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), com a CATI; Plano Safra e crédito rural, apresentados pela Credicitrus; e os programas de aquisição de alimentos (PAA) e de alimentação escolar (PNAE), pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Bauru.