Santa Cruz do Rio Pardo - Dois homens foram presos em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), nesta quinta-feira (18), como parte da operação "Fake Face", deflagrada pela Polícia Civil de Goiás com objetivo de desarticular uma quadrilha de estelionato virtual. Com os investigados, que faziam parte do núcleo financeiro do grupo criminoso, foram apreendidos cartões bancários e aparelhos celulares.

Os dois homens estavam com as prisões temporárias decretadas pela 4.ª Vara das Garantias de Goiânia/GO e foram detidos em um imóvel em Santa Cruz. Eles são investigados pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro e ficaram à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.

As prisões ocorreram como parte de uma operação da Polícia Civil de Goiás que também cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades paulistas de Mogi Guaçu e Santo André contra associação criminosa voltada à prática dos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais.