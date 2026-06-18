Santa Cruz do Rio Pardo - Dois homens foram presos em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), nesta quinta-feira (18), como parte da operação "Fake Face", deflagrada pela Polícia Civil de Goiás com objetivo de desarticular uma quadrilha de estelionato virtual. Com os investigados, que faziam parte do núcleo financeiro do grupo criminoso, foram apreendidos cartões bancários e aparelhos celulares.
Os dois homens estavam com as prisões temporárias decretadas pela 4.ª Vara das Garantias de Goiânia/GO e foram detidos em um imóvel em Santa Cruz. Eles são investigados pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro e ficaram à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.
As prisões ocorreram como parte de uma operação da Polícia Civil de Goiás que também cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades paulistas de Mogi Guaçu e Santo André contra associação criminosa voltada à prática dos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais.
A investigação teve início após a invasão do perfil de um morador de Águas Lindas de Goiás no Facebook, sendo publicados, nesse perfil, anúncios de investimentos financeiros vantajosos. Acreditando na licitude desses anúncios, outro morador do município, que conhecia o dono do perfil invadido, transferiu R$ 16 mil ao grupo.
Após quebras de sigilo judicialmente deferidas, chegou-se ao aplicador telemático do golpe apurado, isto é, à pessoa que invadiu o perfil no Facebook e publicou os anúncios, a qual atualmente reside em Mogi Guaçu e, após a pulverização dos valores obtidos com o crime, recebeu cerca de 80% desses recursos.
Também por meio das quebras de sigilo, foram identificados os investigados pertencentes ao núcleo financeiro do esquema, isto é, aqueles que movimentaram, dissimularam e pulverizaram os valores até seu envio ao aplicador telemático. Eles residem atualmente em Santa Cruz do Rio Pardo e Santo André.