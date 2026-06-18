União de forças: o Bauru Basket será representado pela Liga Sorocabana de Basquete (LSB) na disputa da edição de 2026 da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). Criada para desenvolver jovens talentos, a competição sub-22 se consolidou como o principal ambiente para a transição entre as categorias de base e as equipes profissionais.

Nos últimos anos, diante de um processo de reestruturação de seus times de formação, o Dragão encontrou nas parcerias uma forma responsável de manter sua presença no torneio e oferecer experiência a atletas que buscam espaço no alto rendimento. Um exemplo é Gustavo Santana: após se destacar na edição de 2023, disputada pelo projeto de Avaré, o ala passou a integrar o elenco adulto bauruense nas temporadas seguintes.

Agora, quem terá a oportunidade de provar seu potencial dentro de quadra são os jovens comandados por Rinaldo Rodrigues. O técnico e idealizador da LSB destacou a satisfação de representar uma das camisas mais importantes do basquete brasileiro: “Para mim, é uma satisfação muito grande estar fazendo essa parceria, porque Bauru sempre foi uma referência para a LSB. Desde o marketing, passando pelos atletas, até chegar à maneira com que o clube trata o basquete”, afirmou o treinador.