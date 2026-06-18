União de forças: o Bauru Basket será representado pela Liga Sorocabana de Basquete (LSB) na disputa da edição de 2026 da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). Criada para desenvolver jovens talentos, a competição sub-22 se consolidou como o principal ambiente para a transição entre as categorias de base e as equipes profissionais.
Nos últimos anos, diante de um processo de reestruturação de seus times de formação, o Dragão encontrou nas parcerias uma forma responsável de manter sua presença no torneio e oferecer experiência a atletas que buscam espaço no alto rendimento. Um exemplo é Gustavo Santana: após se destacar na edição de 2023, disputada pelo projeto de Avaré, o ala passou a integrar o elenco adulto bauruense nas temporadas seguintes.
Agora, quem terá a oportunidade de provar seu potencial dentro de quadra são os jovens comandados por Rinaldo Rodrigues. O técnico e idealizador da LSB destacou a satisfação de representar uma das camisas mais importantes do basquete brasileiro: “Para mim, é uma satisfação muito grande estar fazendo essa parceria, porque Bauru sempre foi uma referência para a LSB. Desde o marketing, passando pelos atletas, até chegar à maneira com que o clube trata o basquete”, afirmou o treinador.
Rinaldo também relembrou nomes que passaram pelas duas equipes para, quem sabe, inspirar outras trajetórias. “Nosso time já proporcionou jogadores que passaram pelo Bauru, como Brite, Crescenzi e Danilo Penteado. Futuramente, espero que outros atletas possam ter o mesmo caminho. É uma união importante, que cria possibilidades. Hoje, não está tão fácil de se fazer esporte sozinho”, completou.
Vanderlei Mazzuchini, gestor do Bauru Basket, reforçou o raciocínio: “A LSB é um projeto tradicional, que há muitos anos luta para manter viva a chama do basquete em Sorocaba e no estado de São Paulo. O Rinaldo tem um olhar muito apurado para encontrar talentos e construir equipes competitivas, algo que ele já demonstrou diversas vezes ao longo da carreira. Acreditamos que essa união pode gerar frutos importantes para os dois lados”, afirmou o dirigente.
Regulamento e estreia
Em sua 15ª edição, a Liga de Desenvolvimento de Basquete contará com 24 equipes divididas em dois grupos de 12 times. Na fase inicial, os confrontos acontecerão entre os times do mesmo lado da chave, mas com as partidas dividas em duas "janelas" de datas. A primeira delas será disputada entre os dias 21 e 27 de junho. O Grupo A, do Dragãozinho/LSB, terá sede em Rio Claro, enquanto o Grupo B será realizado em Mogi das Cruzes. Já os locais e datas da segunda janela serão definidos posteriormente.
Quando todos os enfrentamentos estiverem finalizados, os quatro melhores colocados de cada lado avançam para a disputa da Série Ouro, marcada para acontecer entre os dias 14 e 19 de setembro. Já as equipes classificadas entre o quinto e o oitavo lugar disputarão a Série Prata, com o objetivo de ampliar a rodagem de outras equipes.
O Bauru Basket/LSB estreia no próximo domingo (21), às 20h15, contra Brasília, na sede de Rio Claro. Confira a tabela completa do primeiro período de jogos:
21/06 - 20h15 - Bauru x Brasília
22/06 - 15h45 - Bauru x Caxias
23/06 - 9h - Bauru x Cruzeiro
25/06 - 20h15 - Bauru x Instituto Viva Vida
26/06 - 15h45 - Bauru x KTO Minas
27/06 - 15h45 - Bauru x Basquete Cearense
Histórico
Ao longo de sua história, a LDB já revelou diversos jogadores que se destacaram no cenário nacional e internacional do basquete, como Bruno Caboclo, Lucas Dias, Cristiano Felício, Gui Santos, Yago Mateus e Georginho de Paula. O Dragão faturou o título da 2ª edição do torneio, realizado no ano de 2012. Na ocasião, o time comandado pelo técnico Hudson Previdelli teve os atletas Ricardo Fischer e Gui Deodato como grandes destaques da conquista.