Durante o SXSW 2026, a Meta não concentrou sua apresentação em grandes novidades para o WhatsApp. O ponto mais interessante foi a direção que a empresa vem desenhando para os próximos anos.
O WhatsApp continua sendo um dos principais canais de contato entre empresas e consumidores. Só que a conversa já não gira apenas em torno do aplicativo. Ela passa por dados, processos, integrações e pela forma como cada empresa organiza sua operação.
Um dos pontos apresentados pela Meta foi a conexão entre diferentes ambientes. A tendência é que uma conversa iniciada no Instagram possa continuar no WhatsApp e, depois, alimentar informações dentro do CRM ou de outros sistemas internos.
Para quem atende clientes todos os dias, isso muda bastante coisa. Não basta ter vários canais disponíveis. Se cada conversa fica em um lugar, o time perde contexto, o cliente repete informações e a gestão não consegue enxergar o todo.
A inteligência artificial entra nesse processo como apoio para dar mais contexto às interações. Histórico de relacionamento, compras anteriores e respostas a campanhas podem ajudar a qualificar melhor cada contato antes mesmo da primeira resposta do atendente.
Isso não elimina o papel do time humano. Em operações reais, sempre haverá negociação, exceções, dúvidas específicas e situações que pedem leitura de contexto. A tecnologia ajuda a reduzir o volume de tarefas repetitivas, enquanto as pessoas ficam mais focadas nas decisões que exigem experiência.
A Meta também reforçou o avanço das experiências comerciais dentro das conversas. Comprar, tirar dúvidas, receber recomendações e seguir etapas de venda sem sair do chat deve se tornar cada vez mais comum.
Esse movimento aproxima marketing, vendas e atendimento. As áreas passam a depender da mesma base de informações para acompanhar o cliente com mais precisão e menos retrabalho.
Na prática, a empresa que quer aproveitar melhor esse momento precisa organizar seus processos. Antes de pensar em mais automação, vale olhar para a base: canais centralizados, histórico acessível, integrações funcionando e dados bem estruturados.
Empresas que organizam a operação para trabalhar com IA ganham mais escala. Já aquelas que apenas adicionam novos canais, sem integrar dados e processos, acabam criando mais pontos de atrito.
É por isso que empresas como Blip, Zenvia e Digisac já atuam nessa camada. A discussão deixou de ser apenas sobre qual plataforma contratar. O ponto principal é entender qual estrutura de operação a empresa quer construir.
O que a Meta apresentou no SXSW reforça uma realidade que essas soluções já vêm entregando no mercado: integrar canais, automatizar processos e transformar conversas em oportunidades dentro de um fluxo mais conectado.
Para quem ainda depende de copiar informações entre sistemas, alternar abas o dia todo ou reconstruir o histórico do cliente a cada novo contato, este é um bom momento para revisar a operação.