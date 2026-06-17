Durante o SXSW 2026, a Meta não concentrou sua apresentação em grandes novidades para o WhatsApp. O ponto mais interessante foi a direção que a empresa vem desenhando para os próximos anos.

O WhatsApp continua sendo um dos principais canais de contato entre empresas e consumidores. Só que a conversa já não gira apenas em torno do aplicativo. Ela passa por dados, processos, integrações e pela forma como cada empresa organiza sua operação.

Um dos pontos apresentados pela Meta foi a conexão entre diferentes ambientes. A tendência é que uma conversa iniciada no Instagram possa continuar no WhatsApp e, depois, alimentar informações dentro do CRM ou de outros sistemas internos.