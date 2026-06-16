Botucatu - Operação policial deflagrada na manhã desta terça-feira (16) pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 42 anos por armazenamento de pornografia infantil.

A investigação teve início após o recebimento de denúncia, que levou a Polícia Civil a representar à Justiça pela expedição de mandado de busca e apreensão para a residência de um suspeito, no Jardim Reflorenda.

Nesta terça-feira, uma equipe da DDM foi até o endereço dele, mas nada ilícito foi encontrado em seu aparelho celular, além de mensagens com indícios de que ele teria gravado um vídeo da filha da investigada.