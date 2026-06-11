Dois Córregos - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), com o apoio da Polícia Militar (PM), realizou na manhã desta quinta-feira (11) uma operação para o cumprimento de mandados de busca relacionados a uma investigação de tráfico de drogas no município. Durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante e uma grande quantidade de drogas foi apreendida, inclusive um tijolo de cocaína com a imagem da taça da Copa do Mundo.
A ação foi resultado de um trabalho investigativo desenvolvido ao longo dos últimos meses que identificou a atuação de um grupo envolvido com a comercialização de entorpecentes, inclusive com indícios de atuação conjunta e a utilização de imóveis para o armazenamento das drogas.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram localizadas e apreendidas quantidades significativas de entorpecentes, entre eles cocaína, crack e maconha. Segundo a Polícia Civil, parte da droga estava fracionada e pronta para venda e outra parte estava dividida em porções maiores.
Um dos tijolos de cocaína, que pesou pouco mais de 1 quilo, tinha uma imagem da taça da Copa do mundo. Nos imóveis alvos das diligências, no bairro João Viotto e Jardim Paulista, foram localizadas ainda balanças de precisão e materiais para o preparo e a embalagem das substâncias.
Três pessoas foram detidas e duas delas, dois homens, de 28 e 33 anos, foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça, com representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Já a situação da terceira pessoa, uma mulher de 38 anos, será analisada no curso do processo.