Você começa o dia lavando o rosto e depois já aplica protetor solar? Depois, sente que sua pele está mais ressecada e passa um hidratante? Calma lá! A ordem dos produtos que você usa no rosto importa e muito, podendo potencializar as ações de cada um.

Por isso, nesta coluna eu ajudo você a definir a ordem e entender porque isso é necessário. Vamos lá?

A ordem certa da sua skincare conta muito