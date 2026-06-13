Você começa o dia lavando o rosto e depois já aplica protetor solar? Depois, sente que sua pele está mais ressecada e passa um hidratante? Calma lá! A ordem dos produtos que você usa no rosto importa e muito, podendo potencializar as ações de cada um.
Por isso, nesta coluna eu ajudo você a definir a ordem e entender porque isso é necessário. Vamos lá?
A ordem certa da sua skincare conta muito
Existem muitos produtos que podem ser usados em sua rotina e pode ser que você nem use todos que vou listar aqui - tá tudo bem. Nesse caso, siga a ordem contando com os produtos que fazem parte da sua rotina.
COMECE PELA LIMPEZA
Seja de manhã ou à noite, o primeiro passo é deixar sua pele limpa para que ela possa receber bem os produtos. Nesse caso, a ordem é:
Demaquilante: importante à noite para quem usa maquiagem. Ele ajuda a retirar o rímel e outros produtos que são mais complexos de sair com água e sabão Se você usa maquiagem e não passa esfoliante, mesmo lavando o rosto pode continuar com resíduos que vão entupir seus poros e aumentar a tendência à oleosidade.
Sabonete: lavar o rosto com sabonete próprio para sua pele é de lei, e precisa ser feito duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Assim, você elimina resíduos de protetor solar, suor, poluição, o resto de maquiagem e os cremes que você usou à noite.
Esfoliante: esfoliar a pele é recomendado uma ou duas vezes na semana (converse com seu dermatologista para ter certeza da sua frequência) e o melhor momento é depois de lavar o rosto. O ideal é esfoliar à noite, com calma.
Tônico: para peles mais oleosas ou para quem vive em áreas mais poluídas, recomenda-se um tônico, que retira os excessos de sujeira. No dia a dia, ele deve vir depois da lavagem com sabonete ou depois da esfoliação.
PRODUTOS PARA O DIA
Feita a limpeza e antes de sair de casa, vem séruns, protetor solar e cia. Mas uma dica: espere cerca de 5 minutos para a pele secar bem pós-limpeza, antes de sair aplicando tudo. Assim, você garante uma melhor absorção.
Séruns ou vitamina C: com a pele limpa, você pode aplicar os séruns de tratamento para o dia. Caso use mais de um, a ordem é usar o mais fluido e levinho primeiro - caso use algo para os olhos, ele pode vir antes. Ter um sérum com vitamina C é muito importante para que o protetor solar tenha efeito potencializado.
Hidratante: caso use um hidratante separado do sérum, pode aplicá-lo na sequência.
Protetor solar: o protetor solar vem por último na ordem da skincare. Como a ação do protetor solar é impedir que a pele absorva os raios solares, eles podem ficar por último. A exceção são os protetores químicos, e sua dermatologista pode ajudar aqui.
Caso faça maquiagem para o dia, ele deve vir depois da última etapa, o?
O importante é seguir a ordem do item mais leve e fluido para o mais denso. Quando usamos o mais denso primeiro, impedimos que os demais entrem em contato com a pele e façam sua mágica.
PRODUTOS PARA A NOITE
À noite, depois da limpeza, a ordem é semelhante a dos cuidados para o dia:
Séruns: use os produtos mais aquosos ou fluidos antes de tudo. Também, se usar algum produto para a região dos olhos, passe-o antes.
Cremes e produtos mais densos: caso aplique hidratante ou cremes mais pesados, eles vêm por último, assim, não impedem que a pele absorva antes os mais leves.
Lembrando que o mais importante é ter uma boa rotina de limpeza e usar filtro solar diariamente, sempre aplicando ao longo do dia. Quanto aos demais itens, mantenha visitas regulares ao dermatologista para entender quais fazem mais sentido à sua pele.
Um forte abraço e até o próximo final de semana!
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027