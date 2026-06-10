Bariri - Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (9), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), suspeito de ameaçar a ex-companheira por meio de mensagens de texto, ignorando uma medida protetiva de urgência vigente, e de tentar agredir policiais civis.
A vítima procurou a Delegacia de Bariri para denunciar que seu ex-companheiro estava lhe enviando mensagens com conteúdos ameaçadores, por meio de um aplicativo, desde as 6h.
Policiais civis foram, então, até o endereço do suspeito, que partiu para cima dos agentes, mas foi contido e autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, ameaça e resistência.
Durante o registro da ocorrência, a irmã do homem enviou uma mensagem para a vítima dizendo que a agrediria. A mulher foi presa por coação no curso do processo e, juntamente com o irmão, permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.