Bariri - Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (9), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), suspeito de ameaçar a ex-companheira por meio de mensagens de texto, ignorando uma medida protetiva de urgência vigente, e de tentar agredir policiais civis.

A vítima procurou a Delegacia de Bariri para denunciar que seu ex-companheiro estava lhe enviando mensagens com conteúdos ameaçadores, por meio de um aplicativo, desde as 6h.

Policiais civis foram, então, até o endereço do suspeito, que partiu para cima dos agentes, mas foi contido e autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, ameaça e resistência.