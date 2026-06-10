11 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BARIRI

Homem é preso após ameaçar ex-mulher e tentar agredir policiais

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A vítima procurou a Delegacia de Bariri para denunciar que seu ex-companheiro estava lhe enviando mensagens com conteúdos ameaçadores, por meio de um aplicativo, desde as 6h
A vítima procurou a Delegacia de Bariri para denunciar que seu ex-companheiro estava lhe enviando mensagens com conteúdos ameaçadores, por meio de um aplicativo, desde as 6h

Bariri - Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (9), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), suspeito de ameaçar a ex-companheira por meio de mensagens de texto, ignorando uma medida protetiva de urgência vigente, e de tentar agredir policiais civis.

A vítima procurou a Delegacia de Bariri para denunciar que seu ex-companheiro estava lhe enviando mensagens com conteúdos ameaçadores, por meio de um aplicativo, desde as 6h.

Policiais civis foram, então, até o endereço do suspeito, que partiu para cima dos agentes, mas foi contido e autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, ameaça e resistência.

Durante o registro da ocorrência, a irmã do homem enviou uma mensagem para a vítima dizendo que a agrediria. A mulher foi presa por coação no curso do processo e, juntamente com o irmão, permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários