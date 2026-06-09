Edna Aparecida de Souza Ribeiro, acusada de tentar matar a própria filha, em 2014, quando ela tinha 9 anos, usando veneno de rato, foi absolvida pelo Tribunal do Júri em julgamento realizado nesta terça-feira (9), no Fórum de Bauru. O crime ocorreu no Parque Santa Edwirges e, segundo a denúncia do Ministério Público (MP), a motivação teria sido uma vingança contra o ex-marido, pai da criança. Em nota, o Tribunal de Justiça (TJ) informou que o Conselho de Sentença, por maioria, absolveu a ré dos crimes de tentativa de homicídio e extorsão mediante sequestro.

De acordo com as investigações policiais da época, no dia 14 de agosto de 2014, Edna serviu uma sopa para a filha com uma aparência avermelhada. Devido à forte ardência, a criança chegou a questionar a mãe, que alegou falsamente se tratar de uma mistura de beterraba com pimenta. Na verdade, o alimento continha veneno para rato conhecido como "chumbinho".

Em vídeo gravado pela polícia logo após o flagrante, a ré confessou que ferveu o veneno junto com a refeição e ingeriu uma parte antes de dar para a filha. Além do envenenamento, o histórico do caso revela contornos de extrema violência e chantagem psicológica contra a família.