Por iniciativa do vereador Eduardo Borgo (Novo), a Câmara Municipal de Bauru promove nesta quarta-feira (10), às 14h30, uma Audiência Pública para discutir a situação da assistência hospitalar no município, especialmente as mortes de pacientes que aguardavam vagas em leitos de enfermaria e UTI na rede pública de saúde. De acordo com o parlamentar, o encontro também deve apurar uma possível omissão do Poder Público e entender as providências institucionais cabíveis.

Foram convidados para o encontro representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - 21ª Subseção de Bauru, do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e Região (Sincomércio Bauru), do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru e Região (Sincomerciários), do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável Estratégico de Bauru (Codese), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) - Diretoria Regional de Bauru, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) - Diretoria Regional de Bauru, da Associação Paulista de Medicina - Regional Bauru (APM) de Bauru, da Diocese do Divino Espírito Santo de Bauru, dos representantes das igrejas evangélicas /protestantes de Bauru, por seus conselhos, associações, ministérios e lideranças locais, das Lojas Maçônicas de Bauru, por suas respectivas representações locais, do Lions Clubes de Bauru Rotary Club de Bauru e demais Rotary Clubes de Bauru, da União das Sociedades Espíritas (Use) Intermunicipal de Bauru, do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Bauru e das demais entidades médicas, hospitalares, assistenciais, religiosas, acadêmicas, empresariais, profissionais, comunitárias e da sociedade civil organizada deste município e que tenham interesse no tema.

O convite é estendido a familiares de vítimas, cidadãos interessados, representantes de movimentos sociais, instituições acadêmicas, entidades de classe patronais e de trabalhadores, profissionais da saúde e demais membros da comunidade.