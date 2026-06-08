A Câmara Municipal de Bauru aprovou nesta segunda-feira (8) o Projeto de Lei que cria o nº telefônico 199 como canal de atendimento da Defesa Civil. De autoria do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), o fone é voltado ao fortalecimento das ações de combate a emergências climáticas e situações de risco por desastres naturais, entre outras, no município.

Durante a sessão legislativa, Arnaldinho utilizou a tribuna para defender a importância da proposta, destacando a necessidade de ampliar a conscientização da população sobre os canais de emergência e garantir mais eficiência no atendimento em situações de risco. O parlamentar enfatizou que o projeto representa um avanço importante para a segurança da população, principalmente diante de ocorrências como tempestades, enchentes, quedas de árvores e demais situações emergenciais que exigem atuação rápida da Defesa Civil.

Com a aprovação do PL 125/26, o município passa a reforçar oficialmente a divulgação e utilização do número 199 como canal de atendimento da Defesa Civil, buscando facilitar o acesso da população aos serviços emergenciais. Arnaldinho comemorou a aprovação da matéria e destacou que a iniciativa tem como principal objetivo salvar vidas, fortalecer a prevenção e aproximar ainda mais os serviços de emergência da população.