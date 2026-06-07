Uma ação da Polícia Militar Ambiental resultou na localização de uma criança de 11 anos que estava desaparecida, na tarde do último dia 31 de maio, em Lins. Durante patrulhamento pela vicinal Lins-251, os cabos PM Lopes e PM Alves avistaram o menino caminhando pelo acostamento enquanto arrastava um colchão. Diante da situação incomum, os policiais interromperam o deslocamento para verificar o que estava acontecendo.

Ao abordarem a criança, os militares perceberam que ela demonstrava nervosismo, mas constataram que estava em boas condições de saúde e sem ferimentos aparentes. Após uma conversa cuidadosa, decidiram acompanhá-la até sua residência. No local, os policiais encontraram os pais do garoto, que já estavam preocupados com seu desaparecimento desde o início da tarde. Posteriormente, o menino relatou que havia saído de casa por vontade própria.

Segundo a corporação, os responsáveis foram surpreendidos pela ausência repentina do filho e não tiveram qualquer responsabilidade pelo ocorrido. A atuação da equipe da Polícia Militar Ambiental foi destacada pela rapidez e atenção dispensadas ao caso, permitindo que a criança fosse localizada em segurança e retornasse ao convívio familiar poucas horas após o desaparecimento.